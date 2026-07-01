Tottenham Hotspur, 98 milyon avroyu aşan dev bir transfer anlaşmasıyla transfer rekorunu alt üst edecek

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Tottenham Hotspur kadrosunu Mateus Fernandes ile güçlendirecek. Portekizli orta saha oyuncusu, West Ham United'dan sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışık aldı. Kuzey Londra ekibi, Fernandes'i kadrosuna katmak için 85 milyon sterlinlik sabit bir transfer ücreti ödeyecek; bu rakam yaklaşık 99 milyon avroya denk geliyor. Böylece Fernandes, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

21 yaşındaki Fernandes, Nisan ayı başında Portekiz milli takımında ilk kez forma giydi, ancak teknik direktör Roberto Martínez’in Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. West Ham’daki iyi performansıyla genç oyuncu, son aylarda Manchester United’ın da aralarında bulunduğu çeşitli kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

Haziran ortasında Sky Sports, “Kırmızı Şeytanlar”ın Fernandes için bir ilk teklif hazırladığını bildirmişti, ancak Old Trafford’a transfer gerçekleşmeyecek. Fernandes’in imzasını alan kulüp Tottenham oldu.

Orta saha oyuncusu, geçen yaz yaklaşık 44 milyon euroya Southampton'dan West Ham'a transfer olmuştu. Sporting Lizbon'un altyapısından yetişen Fernandes, West Ham'ın karanlık bir sezonun içindeki en parlak noktalarından biri olarak öne çıkmıştı.

Londralı kulüp, geçen sezonun son maç gününde Premier Lig'den küme düştü ve bu nedenle kadrosundaki yıldız oyuncularını satmak zorunda kaldı.

Fernandes’in West Ham ile sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyordu. The Hammers, Portekiz milli takımında tek kez forma giymiş olan bu oyuncu için şimdi rekor bir bedel elde ediyor.

Xavi Simons, 65 milyon avroluk transfer ücretiyle Tottenham’ın rekor transferiydi, ancak Fernandes’in transferi ile birlikte bu rakam milyonlarca avro daha aşıldı. Kuzey Londralılar geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtuldu ve önümüzdeki sezonda daha iyi bir performans sergilemek için her şeyi yapmaya kararlı.

Bu kapsamda Andy Robertson ve Marcos Senesi, sırasıyla Liverpool ve Bournemouth’tan bedelsiz olarak kadroya katılırken, Hollanda milli takım oyuncusu Jan Paul van Hecke ise Brighton & Hove Albion’dan 60 milyon avroya transfer edildi.