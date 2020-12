Tottenham-Fulham maçına Kovid-19 engeli

Premier Lig'de bugün oynanması planlanan - karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham'daki Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve bugün birkaç futbolcunun daha semptom gösterdiği belirtildi.

Ligin 16. haftasında oynanması planlanan Tottenham-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Kararın açıklanmasından bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, "Saat 6'da maçımız var ama oynayıp oynamayacağımızı hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Premier Lig'de geçen pazartesi günkü -Manchester City karşılaşması da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Aralık ayının başında da Aston Villa - maçı aynı gerekçeyle ertelenmişti.

Tottenham, Premier Lig'de oynadığı 15 maçta topladığı 26 puanla yedinci sırada yer alıyor. Fulham ise 15 maçtan 11 puan çıkardı ve puan durumunda 18. sırada bulunuyor.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS