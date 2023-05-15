Premier Lig’de başarılı bir performans gösteren Thomas Frank, Tottenham’ın başına geçebilir.

NE OLDU? TalkSPORT'a göre Tottenham, Thomas Frank'i takımın başına geçirmek için çalışmalara başladı.

Başkan Daniel Levy, gelişmeleri yakından yürütürken Brendan Rodgers'ın da listede olduğu biliniyor.

BÜYÜK RESİM: Kulübün, uzun vadede takımı iyi bir hocaya emanet etme düşüncesi var ve bu nedenle şimdilik menajerlik görevini Ryan Mason üstlenecek.

Antonio Conte'yi görevden aldıktan sonra, şu anda Chelsea'nin başına geçmesi beklenen Mauricio Pochettino'yu yeniden takımın başına geçirme şansları da kalmamış gibi görünüyor.

Julian Naglesmann ve Vincent Kompany de Tottenham’ın hoca adaylarından ikisiydi.

Ancak, şimdilik ikisinin de Tottenham’ın yeni menajeri olması pek olası görünmüyor.

VE DAHA FAZLASI: Thomas Frank, 2018'de müdür yardımcılığı görevinden terfi ettiğinden beri Brentford'da harikalar yarattı.

Takımını 2021'de Premier Lig’e çıkarmayı başaran Frank, her iki Premier Lig sezonunda da iyi performans sergiledi.

Thomas Frank, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan defans oyuncusu Zanka’nın da hocası konumunda bulunuyor.

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SPURS İÇİN SIRADA NE VAR? Mason, kısa vadede takımın başında olacak ve kalan lig maçlarında takımı yönetecek.

Tottenham’ın bir sonraki maçı 20 Mayıs Cumartesi günü takımın başına geçirmeye çalıştıkları Thomas Frank’in ekini Brentford'a karşı olacak.