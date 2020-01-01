Tosic'in menajeri konuştu: "Beşiktaş'a dönmek istiyor"

Kariyerini Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Ocak ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek...

Çin ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen deneyimli oyuncusu Dusko Tosic'in menajeri Milos Malenovic, deneyimli futbolcunun Ocak ayından takımdan ayrılacağını söyledi.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Malenovic, 35 yaşındaki oyuncunun formunun yüksek seviyede olduğuna değinirken, "Şu an takımının en önemli oyuncularından birisi. Sözleşmesi Ocak ayında bitecek. Biz de geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ocak ayında Beşiktaş'a dönmek istiyor"

Malenovic, kulübün Tosic'le sözleşme yenilemek istemesine rağmen oyuncunun Çin'deki misyonunu tamamladığına inandığını da belirtirken, "Şu ana kadar iki teklif aldık, birisi de 'den. Ancak Tosic'in kalbi Beşiktaş'tan yana. Orayla özel bir bağı var. Ocak ayında Çin'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a dönmek istiyor." diye konuştu.

Daha fazla takım

Malenovic ayrıca Tosic'in Beşiktaş'a dönmek için yıllık ücretinde önemli bir fedakarlık yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.