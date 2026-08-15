Barcelona'nın Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim, Katalan ekibinde yeni sezonda sahaya çıkma şansını artıran birçok işaret aldı.

Bu durum, Robert Lewandowski'nin Amerikan Ligi'ne gitmesi, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olması ve Marcus Rashford'un kiralık sözleşmesinin yenilenmemesi ya da bonservis alımına dönüştürülmemesinin ardından ortaya çıktı.

Hamza Abdülkerim'in Barcelona'daki en büyük itici gücü ise Julian Alvarez'in Barça'ya transferinin çıkmaza girmesi oldu; özellikle Atletico Madrid'in transferle ilgili Katalan kulübüyle görüşmeyi reddetmesi bu durumu pekiştiriyor.

Alvarez'in Spotify Camp Nou'ya transfer olma konusundaki ısrarına rağmen, oyuncunun isteği tek başına transferin önünü açmaya yeterli görünmüyor.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, Alvarez transferinin başarısız olması halinde net ve doğrudan bir alternatife sahip olmadığı görülüyor. Gazetelerin Katalan kulübünü Inter Milan'ın forveti Lautaro Martinez'in transferiyle ilişkilendirdiği doğru; ancak bu haberler gerçek bir transfer projesinden ziyade söylentilere daha yakın görünüyor, özellikle de oyuncunun İtalyan kulübü içinde dokunulmaz isimlerden biri sayılması nedeniyle.

Tüm bu karmaşanın ortasında Mısırlı forvetin adı, Barcelona'nın santrfor mevkiindeki krizinden potansiyel olarak faydalanacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncu, hazırlık döneminde A takıma katıldı ve Hans Flick, Joan Gamper Kupası'nın oynanmasına birkaç gün kala kendisinin grupta kalmasında ısrarcı olmaya devam ediyor.

Flick'in bu kararı, Hamza Abdülkerim'in hazırlık maçlarındaki parlak performansının ardından geldi ve Barcelona gerçek bir forvet krizine çözüm ararken, Mısırlı oyuncuya A takımla çalışmaya devam etme konusunda gerçek bir fırsat tanıdı.

Hamza açısından bakıldığında, Barcelona'nın yaşadığı kriz olağanüstü bir fırsata dönüşebilir; oyuncu, kendisini beklenmedik bir zamanda Alman teknik adamın planları içinde buldu ve sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte Mısırlı oyuncu, Flick'in yeni kozlarından biri haline gelebilir.

Elbette Hamza Abdülkerim'in sezona Barcelona'nın asıl forveti olarak başlaması, tüm kupalarda mücadele eden bir takımda bu mevkinin gerektirdiği sorumluluğun büyüklüğü göz önüne alındığında hayal etmesi zor bir ihtimal; ancak yedek kulübesinde bir seçenek olarak sahaya çıkma olasılığı oldukça güçlü görünüyor.

Flick, Barcelona'nın hava toplarıyla mücadele edebilecek ve ortalardan yararlanabilecek gerçek bir forvete ihtiyaç duyduğu zorlu maçlarda Hamza'ya başvurabilir. Bu nokta, Flick'in kadrosunda bu alanda benzer yeteneklere sahip başka bir oyuncunun bulunmaması nedeniyle Mısırlı oyuncuya özel bir avantaj sağlayabilir.

İşte bu noktada, transfer piyasasında hazır bir çözümün bulunmaması Barcelona için bir krizden Hamza Abdülkerim için bir fırsata dönüşebilir.