Bazı hayaller futbolu bırakmakla son bulmaz; sadece görünümleri değişir ve onları gerçekleştirmek için yeni bir yolculuk başlar. İşte Atletico Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Fernando Torres'in durumu tam da böyle. Yeşil sahalarda zafer peşinde koşmaktan, adını yedek kulübesinde duyurmaya çalışmaya geçiş yaptı.

Torres, insan kendini adadığında, istediği şeyin peşinden ısrar ve tutkuyla koştuğunda hayallerin gerçeğe dönüştüğüne inanıyor; bu da yeni dönemine yön veren ilke gibi görünüyor. Bu kez hayal, gol atmak ya da kupa kaldırmakla ilgili değil; özgün bir teknik direktör kimliği inşa etmek ve kariyeri boyunca birlikte çalıştığı çok sayıda teknik direktörün deneyimlerinden faydalanarak antrenörlük dünyasında en üst seviyelere ulaşmakla ilgili.

"El Nino", Atletico Madrid'de teknik direktörlük projesinin ilk temellerini fiilen atmaya başladı; kendi felsefesini oluşturmaya çalışırken, kariyerinde iz bırakan her teknik direktörden öğrendiği en iyi şeyleri de koruyor. Ancak antrenörlükle meşgul olsa da hâlâ başka, daha basit ama heyecan bakımından bir o kadar da yoğun hayalleri var; bunların başında da Madrid derbisi geliyor.

Torres derbiye dönüyor: ama bir taraftar gözüyle

Fernando Torres, koşulların elverdiği her fırsatta olduğu gibi pazar günü oynanacak Madrid derbisini izlemek için "Metropolitano" Stadı'nın tribünlerinde olacak; bu kez teknik direktörü bir kenara bırakıp Atletico Madrid'e âşık taraftar kimliğine bürünmeye çalışacak.

Torres bu anlar hakkında şunları söylüyor: "Metropolitano Stadı'na gittiğimde Atletico Madrid taraftar atkımı takmaya ve takımı izlemenin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. İşleri çok fazla analiz etmemeye çalışıyorum; sadece takımımı izlemeye, ona tezahürat yapmaya, taraftarımla birlikte olmaya ve heyecanı hissetmeye gidiyorum. Teknik direktörü biraz unutmaya çalışıyorum. Bu kaçınılmaz bir durum ama deniyorum."

Bu görev, uzun yıllarını futbola vermiş, analiz ve detayları düşünmek günlük hayatının bir parçası hâline gelmiş bir adam için zor görünüyor. Ancak derbi gününde tüm bunları arkasında bırakmaya ve maçı her şeyden önce bir taraftar olarak yaşamaya çalışıyor.

Uzun yıllar önce, Atletico Madrid'in koridorlarında yürüyen ve futbolda en üst mertebelere ulaşmayı hayal eden küçük bir çocuktu. Bugün ise dünya şampiyonu, aynı kulübün içinde ama bambaşka bir konumdan adımlarını yeniden çiziyor.

Torres'i geçmişine en çok bağlayan şey, Vicente Calderon Stadı'nda Leganes karşısında Atletico Madrid ile oynadığı ilk maçta taktığı tekmelik; bu tekmeliği hâlâ saklıyor ve sanki eski hayali ile yeni hırsını birbirine bağlayan bir hatıra gibi kolunun altında taşıyor.

Bu kez Torres bir futbolcu olarak zafer aramıyor; kendini bir teknik direktör olarak yetiştirmeye, saha içinde ve dışında oluşturduğu uzun bir mirastan faydalanarak kendi tarzını ve kimliğini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

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Takımlarının sahaya nasıl bir tarzla çıkmasını istediği konusunda ise Torres, izlemekten hoşlandığı futbol türünü yansıtan takımlar istediğini açıkladı ve cesur, dinamik ve doğrudan bir oyun tarzını tercih ettiğini belirtti.

Torres şöyle konuştu: "Takımlarımın televizyonda izlemekten hoşlandığım şeye benzemesini istiyorum. Cesur, dinamik, doğrudan, sahanın bir ucundan diğer ucuna kadar hücum eden, modern ve değişken bir oyun tarzını benimseyen, hem hücum hem de savunmayı aynı derecede yapabilen ve maç boyunca kesintisiz olayların yaşandığı takımları seviyorum."

İspanyol "Marca" gazetesine şunları ekledi: "Bunun, futbolun diğer temel taşıyla, yani taraftarlarla iletişim kurmanın mükemmel bir yolu olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar bir maçı izlerken defalarca yerlerinden fırladıklarında ve olaylar hızlanmaya devam ettiğinde, özellikle de Atletico Madrid söz konusu olduğunda, maça büyük bir tutkuyla bağlanıyorlar."

Bu sözlerden, Torres'in teknik direktörlük kimliğini üzerine inşa etmek istediği bazı hatlar netleşiyor: cesarete ve hızlı geçişe dayanan, taraftarla ilişkiden ve maçların yarattığı heyecan halinden kopmayan hücumcu ve dinamik bir futbol.

Mourinho, Simeone ve Klopp: Torres'te kim iz bıraktı?

Torres teknik direktörlük yolculuğuna sıfırdan başlamadı; İspanya, İngiltere ve Avrupa'da önemli isimlerin emrinde oynadıktan sonra, farklı ekollere mensup çok sayıda teknik direktörle yaşadığı deneyimleri hafızasında taşıyor.

Başucundaki masaya koyduğu antrenörlük kitabı ya da rehberi sorulduğunda ise Torres, kariyeri boyunca kendisinden öğrendiği uzun bir teknik direktör listesinden bahsetti.

Torres şöyle konuştu: "Bir teknik direktör olmayı düşünmeden çok önce bile bazı harika teknik direktörlerle çalıştığım için şanslıyım. Çok şey öğrenip not alacaktım; ama üzerimde büyük etkisi olan Luis ile, sonra milli takımda Vicente ile ve Atletico Madrid'de birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlerle beraberdim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra İngiltere'ye gittim; üzerimde büyük etkisi olan Rafa Benitez ile, Ancelotti ile, ardından Mourinho ve Simeone ile çalıştım... Bazı harika teknik direktörlerle çalıştım ama o zamanlar kendimin bir teknik direktör olmayı hiç düşünmemiştim."

Şunu da açıkladı: "Sanırım her birinden biraz şey aldım ve hepsinden bir şeyler öğrendim; ama teknik direktör olma isteğime odaklandığım anda, üzerimde gerçek bir iz bırakan kişinin Jürgen Klopp olduğunu gördüm."

Böylece Torres, futbolcu olarak kariyerine yalnızca anılarla dolu bir yolculuk olarak değil, farklı teknik direktörlerden fikirler ve deneyimler topladığı, ardından bunları kendi kişiliğine uygun şekilde yeniden biçimlendirmeye başladığı eksiksiz bir antrenörlük okulu olarak bakıyor gibi görünüyor.

Taraftarın ve teknik direktörün gözünden Atletico

Torres'in "Metropolitano" Stadı'nda bulunması, onu farklı bir denklemle karşı karşıya bırakıyor. Bir yandan Atletico'ya âşık bir taraftar, öte yandan sahada olan biteni analiz etmekten zihnini alamayan genç bir teknik direktör. Ancak Torres, iki rolü ayırmaya elinden geldiğince çalışıyor.

Torres şöyle diyor: "Metropolitano Stadı'na gittiğimde Atletico Madrid taraftar atkımı takmaya ve takımı izlemenin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. İşleri çok fazla analiz etmemeye çalışıyorum; sadece takımımı izlemeye, ona tezahürat yapmaya, taraftarımla birlikte olmaya ve heyecanı hissetmeye gidiyorum. Teknik direktörü biraz unutmaya çalışıyorum. Bu kaçınılmaz bir durum ama deniyorum."

Madrid derbisine bakıldığında, Torres'e, özellikle takımın derbi maçlarında futbolcu olduğu dönemde şimdikinden çok daha fazla zorlanmasının ardından, Atletico Madrid'in maça en büyük favori olarak girmeyi hak edip etmediği soruldu.

Ancak Torres, favorilik oyununa girmeyi reddetti ve Atletico için en önemli şeyin, takımın şu an içinde bulunduğu ruh hali olduğunu vurguladı.

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Torres şöyle konuştu: "Hiçbir zaman işleri favori olarak sınıflandırmaktan hoşlanmadım. Kazanmaya aday takım hangisi? Atletico Madrid'in bugün sahip olduğu şeyin, maça duyulan heyecan ve kazanabileceklerine olan güven olduğunu düşünüyorum. Önceki döneme kıyasla büyük bir değişim bu."

Teorik üstünlükten söz etmek yerine Torres, komşusu Real Madrid ile karşılaşma öncesinde Atletico'yu saran heyecana ve güvene odaklandı.

Torres, mevcut Atletico Madrid'in, özellikle kadrosunda meydana gelen büyük değişiklikler göz önüne alındığında, geçen sezonki takımdan farklı olduğu görüşünde.

Torres şöyle konuştu: "Çok sayıda transfer olduğunu, bazı önemli isimlerin ayrıldığını ve belirgin bir gelişme sürecinden geçtiklerini biliyorum. Örneğin bugün ilk on biri tahmin etmek zor. Çok yüksek bir moral ve harika bir takıma sahipler."

Torres'in sözleri, takımın kadrosunda yaşanan değişiklikler ışığında hâlâ bir inşa ve yeni bir kimlik oluşturma sürecinde olduğuna işaret ediyor; bu da seviyesi hakkında nihai bir hüküm vermenin daha fazla zaman gerektiren bir konu olmasına yol açıyor.

Real Madrid'de Mourinho: farklı bir liderlik

Söz Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e geldiğinde Torres, Portekizli teknik direktörü ona dair önceki bilgisi açısından değerlendirdi ve kendi gözünde onu en çok öne çıkaran özelliğin, soyunma odasındaki liderlik kabiliyeti olduğunu belirtti.

Torres şöyle konuştu: "Bu takımla doğrudan bir bağım yok. Mourinho'yu soyunma odasında olağanüstü bir lider olarak tanıyordum. Bu liderlik kabiliyeti, onu en çok öne çıkaran özellik."

Şunu da ekledi: "Şimdi ise takımın bir parçası değilim, dolayısıyla bu net bir şekilde görünmüyor. Daha olgun bir teknik direktör görüyoruz; grupları yönetmekte usta olduğundan eminim ve bunun soyunma odası için son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Böylece Torres, Mourinho değerlendirmesinde liderlik yönüne ve grup yönetimine odaklandı; bu, Portekizli teknik direktörün emrinde çalıştığı dönemde bizzat gözlemlediğini söylediği özelliklerden biri.

Mevcut Real Madrid hakkındaki görüşü konusunda ise Torres, bu sezon takımın çok fazla maçını izlemediğini itiraf etti; ancak gördüğü tablonun, kulübün bir grup seçkin oyuncuya sahip olduğunu teyit ettiğine dikkat çekti.

Torres şöyle konuştu: "Maçlarının çoğunu izlemedim. Doğrusu bu yıl çok fazla futbol maçı izlemedim; ama Barcelona'nın maçlarının çoğunu izledim çünkü harika bir maç."

Şunu da ekledi: "Elbette Atletico'nun tüm maçlarını izledim ve Real Madrid'den gördüğüm kadarıyla harika oyunculara sahip oldukları çok açık; maç kaybedilmiş gibi göründüğünde ise onu kazanıyorlar. Her zamanki gibi."

Barcelona en büyük favori mi?

Torres'e Barcelona'nın en büyük favori olması gerekip gerekmediği sorulduğunda, o da erken hüküm vermeyi reddetti ve sezonun henüz başında olduğunu, tüm takımların önünde uzun bir yol bulunduğunu vurguladı.

Torres şöyle konuştu: "Daha yolun başındayız. Sezon çok uzun, sakatlıklar var ve bin bir ihtimal mümkün.. Bugün, hiç şüphesiz, Avrupa'nın en iyi oynayan takımlarından biri olduğunu düşünüyorum; ama yol hâlâ uzun."

Torres'in sözleri, özellikle sakatlıklar, sonuçlar ve takımların gelişimiyle güç dengelerinin değişebileceği uzun bir sezonda erken hükümlerden kaçınma isteğini yansıtıyor.

Söz, "Metropolitano" Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yaklaşınca Torres'e, bunun Atletico Madrid için iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi olduğu soruldu.

Ancak genç futbolcu ve teknik direktör konuya farklı bir açıdan yaklaştı ve kulübün, bunun bugüne etki etmesine izin vermeden, hedefleri hakkında açık sözlü konuşmaya artık daha hazır hâle geldiğini vurguladı.

Torres şöyle konuştu: "Atletico'nun, işleri açıkça tartışma konusunda daha cesur hâle geldiğini düşünüyorum ve umarım bu böyle devam eder. Bu sorular sorulduğunda, rahatsız edici bir durum yarattığımız için bazılarının cevaplamaktan korktuğu görülüyor."

Şunu da ekledi: "Bizler, taraftarlar olarak, takımın kazanmasını dileyerek maçlara gitmeliyiz. Ama yol hâlâ uzun olduğu için mayıs ayında olacak bir şeyi düşünmeyeceğiz."

Torres, sözlerini sezona adım adım yaklaşma konusunda net bir mesajla noktaladı: "Bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının vakti geldiğinde, tıpkı önümüzdeki pazar günü karşılayacağımız gibi, onunla da yüzleşeceğiz."

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