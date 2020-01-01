Koronavirüs

Torino'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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Serie A ekiplerinden Torino, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya'nın Serie A ekiplerinden Torino, A takımdan bir futbolcuya yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konduğunu açıkladı. Oyuncunun ismi açıklanmadı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Torino Futbol Kulübü oyuncularına yapılan ilk tıbbi testlerin ardından bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuda şu anda herhangi bir semptom gözlenmedi. Derhal karantinaya alınan oyuncunun durumu sürekli kontrol edilecek."

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