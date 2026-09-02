Torino sportif direktörü Torino Gianluca Petrachi , Ricardo Rodriguez’i, Real Betis’teki serüveninin sona ermesinin ardından bonservissiz kalmasının ve transfer döneminin bitmesinden sonra serbest oyuncular listesinden yeniden granata kadrosuna kattı; amaç sol kanadı güçlendirmek.





İsviçreli oyuncu 2020’den 2024’e kadar dört sezon boyunca Torino forması giydi ve tüm kulvarlarda toplam 129 maça çıktı. İsviçreli savunmacı, Wolfsburg, Milan ve PSV deneyimlerinin ardından gelmiş ve dört yıllık sözleşmeye imza atmıştı.





İlk sezonu olan 2020/21, hem kişisel açıdan hem de takım genelinde zorlu geçti. Torino ligi 17. sırada tamamladı ve ligde kalmayı ancak son haftalarda garantiledi. Rodriguez, Serie A’da 16 maça çıktı ve ağırlıklı olarak sol bekte görev yaptı, zaman zaman stoper olarak da forma şansı buldu. Şimdi yeniden Ignazio Abate’nin kullanımına sunuldu.







