Torino-Parma 4-1: Maç istatistikleri

Torino-Parma 4-1





Golcüler: 1. yarı 3' Simeone, 1. yarı 20' Pellegrino, 2. yarı 10' Ilkhan, Keita (kendi kalesine), 2. yarı 46' Zapata





TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (48' ikinci y. Marianucci); Pedersen, Ilkhan (30' ikinci yarıdan itibaren Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (48' ikinci yarıdan itibaren Anjorin); Adams (17' ikinci yarıdan itibaren Zapata), Simeone (30' ikinci yarıdan itibaren Kulenovic). Teknik direktör: D'Aversa.





PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (2. yarı 18' Valenti), Circati; Cremaschi (11' ilk yarıda Britschgi) (33' ikinci yarıda Ondrejka), Ordonez (18' ikinci yarıda Oristanio), Keita (18' ikinci yarıda Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Teknik direktör: Cuesta.





Hakem: Maresca





Sarı kartlar: 14' ikinci yarı Ordonez, 14' ikinci yarı Del Prato, 32' ikinci yarı Strefezza, 40' ikinci yarı Kulenovic.



