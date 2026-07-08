Toplu kaçış mı?.. Brezilya uçağı sadece bir oyuncuyla geri dönüyor!

Brezilya milli takımının uçağı, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Rio de Janeiro'ya geri döndü; ancak alışılmadık bir manzara vardı: Uçakta tek bir oyuncu bulunuyordu. Bu durum, "Samba" yıldızlarının, feci elenme nedeniyle öfkeli taraftarlarla yüzleşmekten kaçıp kaçmadıkları konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Brezilya, Norveç’e 2-1 yenilerek Dünya Kupası’na veda etti. Bu sonuç, 200 milyondan fazla Brezilyalının turnuvada yoluna devam etme hayalini sona erdirdi ve birçok oyuncuyu sosyal medya hesaplarından dokunaklı mesajlar paylaşmaya itti.

Teknik ekip, Pazar akşamı oyunculara ayrılma özgürlüğü tanıdıktan sonra her oyuncu kendi varış noktasına doğru yola çıktı; İspanyol AS gazetesinin Çarşamba günü yayınladığı habere göre, kadrodaki tek isim olan Danilo ise Rio de Janeiro’ya giden milli takım uçağına bindi.

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Avrupa kulüplerinde forma giyen profesyonel oyuncular, Dünya Kupası'ndan erken elenmeleri nedeniyle beklediklerinden daha erken başlayan yaz tatillerine başladı. Brezilya liginde forma giyen oyuncular ise, Dünya Kupası'nın bitiminden sonra lig maçlarına devam etmek üzere kulüplerine dönmeden önce bir haftalık tatil yapacak.

Danilo’nun dönüş yolculuğuna, kamp süresince teknik ve idari kadro üyeleri ile çeşitli bölümlerde görev yapan personel dahil olmak üzere milli takım heyetinden bir dizi üye eşlik etti. Ayrıca, Dünya Kupası kadrosunda yer almamasına rağmen turnuva süresince teknik ve hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak üzere antrenmanlara katılan kaleci Leo Nanetti de bu grupta yer aldı.

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