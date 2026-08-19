Suudi Arabistan futbolu, özellikle dört büyük kulüp olan Hilal, Nassr, Ittihad ve Ahli ile ilgili olarak yeni ve devrim niteliğinde gelişmelere sahne oluyor.

Suudi Arabistan Spor Bakanlığı bugün çarşamba günü, dört büyük kulübün şirketlerindeki hisselerin yüzde 25'ini temsil eden kâr amacı gütmeyen kuruluşların hisselerinin mülkiyetinin Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) devredilmesine başlandığını duyurdu.

Böylece Kamu Yatırım Fonu, Nassr, Ittihad ve Ahli kulüplerinin tamamının sahibi olacak; söz konusu kuruluşların yönetim kurulları ise gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra feshedilecek.

Suudi Arabistan gazetesi "Eş-Şarku'l-Avsat"'a göre bu adım, spor kulüplerinin yatırım ve özelleştirilmesi projesinin hedefleriyle uyumlu bir şekilde, dört büyük kulübün mülkiyetinin devredilmesi sürecinin ikinci aşamasını temsil ediyor.

Bu adım uyarınca, kulüp şirketlerinin yönetim kurulları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından atanan üyeler de dahil olmak üzere, görev süreleri sona erene kadar mevcut aşamada görevlerini sürdürecek.

Buna karşılık, Kamu Yatırım Fonu çalışanları, rekabet adaletiyle ilişkili düzenleyici mevzuata uyum sağlamak amacıyla kulüplerin yürütme komitelerinin başkanlığından istifa edecek.

Hatırlatmak gerekirse Hilal kulübü, dört büyük kulüp arasındaki tek istisna olmaya devam ediyor; zira hisselerinin yüzde 70'i geçtiğimiz nisan ayında Prens Velid bin Talal'a ait Kingdom Holding şirketine devredilmişti.

Nassr, Ittihad ve Ahli kulüplerinin mülkiyetinin de önümüzdeki dönemde bir grup yatırımcı ve iş insanına devredilerek Suudi Ligi'nin büyük kulüplerinin özelleştirme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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