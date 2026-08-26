Tonny Vilhena kesin olarak Eredivisie’ye geri dönüyor

Tonny Vilhena, Vriendenloterij Eredivisie'ye kesin olarak geri dönüyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tilburg kulübünün açıkladığı üzere sezon sonuna kadar Willem II ile sözleşme imzaladı.

Vilhena, sözleşmeye imza atmasının ardından, "Yeniden Hollanda'ya dönmekten ve Willem II'ye imza atmaktan dolayı çok mutluyum. Son yıllarda farklı ülkelerde ve liglerde oynadım, bu da hem oyuncu hem de insan olarak gelişmemi sağladı. Bu deneyimleri Tilburg'a taşıyacağım" dedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyden önce yeniden keyifle futbol oynamak, kulüp için önemli olmak ve ligde kalma mücadelesi vermek istiyorum. Deneyimimle takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve birlikte maksimumu hedeflemek istiyorum."

Teknik direktör Freek Heerkens, Vilhena'nın Tilburg'a gelişinden son derece memnun. "Tonny ile birlikte, Eredivisie'yi elbette çok iyi tanıyan ve bunun yanında yurt dışında da çok fazla deneyim kazanmış bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Orta sahaya kalite getiriyor, güçlü bir kişiliğe sahip ve tecrübesiyle takım içinde önemli bir rol üstlenebilir. Willem II'yi tercih etmesinden mutluyuz."

Vilhena, Feyenoord altyapısından yetişti ve 2012'nin başında A takımdaki ilk maçına çıktı. Rotterdam ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı, ayrıca iki kez KNVB Kupası'nı ve iki kez de Johan Cruijff Kupası'nı kazandı.

Tecrübeli oyuncu yurt dışında çok sayıda kulüpte forma giydi: FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor ve Panathinaikos. Vilhena ayrıca Hollanda Milli Takımı formasını on beş kez giydi.

SC Cambuur, daha önce bu yaz Vilhena'yı kadrosuna katmaya çalışmıştı. Ancak yeni adresi Willem II oldu.