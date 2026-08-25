Tonny Vilhena (31) sürpriz bir şekilde Eredivisie'ye geri dönüyor

Voetbal International'ın aktardığına göre Willem II, Tonny Vilhena'yı yeniden Eredivisie'ye döndürmeye çok yakın. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Panathinaikos ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, ancak artık Yunanistan'ın üst düzey kulübünün planlarında yer almıyor ve kısa süre içinde Tilburg'da imza atması bekleniyor. Transfer muhabiri Mounir Boualin'in eklediğine göre Vilhena, Willem II ile sözlü anlaşmaya vardı.

Vilhena bir süredir Hollanda'ya dönme fikrini taşıyordu. Daha önce bu yaz SC Cambuur onu Leeuwarden'e getirmeye çalıştı, ancak bu ihtimal artık gündemden kalktı.

Kulis bilgilerine göre 15 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen oyuncu kısa süre içinde Willem II'ye katılacak. Eredivisie'ye yükselen ekip, transfer döneminin son haftasında kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor ve Vilhena ile birlikte hem kalite hem de ciddi miktarda tecrübeyi bünyesine katıyor.

Willem II, orta sahada Calvin Twigt ve Kasper Boogaard ile iki bölgeyi büyük ölçüde doldurmuş durumda. Twigt, Go Ahead Eagles'tan geri döndü ve ön libero olarak görülüyor, Boogaard ise AZ'den kiralık olarak geldi ve box-to-box orta saha olarak kullanılıyor.

Forvet arkasındaki pozisyonda ise ilk iki lig maçında Uriël van Aalst'e güvenildi. Genç orta saha oyuncusu kulüp içinde büyük bir yetenek olarak görülüyor, ancak Eredivisie'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmasının şu an için erken olup olmadığı soru işareti.

Vilhena'nın gelişiyle birlikte Willem II, Hollanda ligini çok iyi tanıyan bir oyuncu daha kazanıyor. Orta saha oyuncusu Feyenoord altyapısından yetişti ve De Kuip'te ilk takımın belirleyici isimlerinden biri haline geldi.

Vilhena, 2019'da FK Krasnodar'a gitmeden önce Feyenoord formasıyla 200'den fazla resmi maça çıktı. Ardından sırasıyla Espanyol, Salernitana, Alanyaspor ve Panathinaikos'ta oynadı.

Vilhena'nın Yunanistan kariyeri artık çıkmaza girmiş durumda. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçen sezon yalnızca üç kez forma giydi, bu nedenle yaz döneminde bir ayrılık tüm taraflar açısından mantıklı görünüyor.