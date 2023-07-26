Toni Kroos, Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler'i yorumladı: "Bunu nasıl yapmış olabilir?"

Real Madrid'in deneyimli orta sahası Toni Kroos, İspanyol devinin Arda Güler hamlesini yorumladı.

Arda Güler, Real Madrid'de yeni macerasına başladı

Toni Kroos bu transferin iyi bir hamle olduğuna inanıyor

Arda'nın geleceğinin parlak olduğunu söylüyor

NE OLDU? Arda Güler, Fenerbahçe'den yolunu tuttuğu Real Madrid'de yeni macerasına başladı. İspanyol devinin deneyimli orta sahası Toni Kroos, 18 yaşındaki genç yeteneği anlattı.

NE SÖYLENDİ? Toni Kroos, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz. 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil. Öğrenmeye açık. Arda Güler, yaşına göre harika bir yeteneğe sahip. Çok çok iyi bir sol ayağı var. İyi ve zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum, özellikle de gelecek için."

BÜYÜK RESİM: Arda Güler sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle pazar günü antrenman yapamadı ve Real Madrid teknik ekibi tedbirli davranmayı tercih etti. Ancelotti ve ekibi, Arda Güler’in sahaya çıkması konusunda acele etmiyor ve herhangi bir risk almak istemiyor.