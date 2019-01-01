Toni Kroos için kesenin ağzı açıldı
Manchester United, Toni Kroos için Real Madrid'e çok ciddi bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'in haberine göre, Premier Lig devi, Kroos için Real'e 75 milyon euro teklif edecek.
Orta sahada yeterli olmadıklarını düşünen Ole Gunnar Solskjaer bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak istiyor. Bunun için de en doğru adayı Kroos olarak görüyor.
Real Madrid, Alman futbolcusunu elden çıkararak Paul Pogba transferi için kaynak yaratma peşinde. İki taraf arasında takas formülünün de ele alınması gündeme gelebilir.
Kroos daha önce yaptığı açıklamada United'ın 2013 yılında kendisini istediğini, bir görüşme yaptıklarını fakat anlaşma sağlamadıklarını söylemişti. O dönem Real Madrid'i tercih eden Alman futbolcu, "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Man United, Şampiyonlar Ligi'ni üç defa kazanamazdı" şeklinde konuşmuştu.