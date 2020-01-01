Toni Kroos: Almanlar başaramazsa kimse başaramaz

Real Madrid’in Alman futbolcusu Toni Kroos, Bundesliga’nın dönüşünün diğer ligler için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Alman Basın Ajansı’na (DPA) açıklamalarda bulunan Toni Kroos, milyonlarca futbolsever gibi televizyon başında olacağını ve futbolun dönüşünü heyecanla beklediğini söyledi.

‘Almanlar başaramazsa kimse başaramaz’ diyen Kroos, ’nın koronavirüs salgını ile olan başarılı mücadelesinin de etkileyici olduğunu kaydetti.

’daki gidişatın diğer ligler için de belirleyici olacağını söyleyen yıldız oyuncu, “Eminim diğerleri de Bundesliga’da yaşanacakları yakından takip edip yol haritalarını buna göre çizeceklerdir” dedi.

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Kroos, “Uzun zamandır antrenmanlarımızı evde yapıyorduk. Sezon sonunda verilen ara gibiydi. Şimdi sıfırdan başlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.