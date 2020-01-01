Tom Pope sözünü tuttu, Manchester City'ye golünü attı

John Stones'a karşı oynaması hâlinde sezon başına 40 gol atacağını iddia eden Tom Pope, Manchester City'ye karşı ilk maçında ağları havalandırdı.

, Federasyon Kupası 3. Tur maçında sahasında ağırladığı Port Vale'i 4-1 yenerken, konuk ekibin tek golünü kaydeden Tom Pope, ilginç bir olaya imza atmış oldu.

7 Haziran'da Twitter hesabından City'nin savunmacısı John Stones aleyhinde bir tweet atan Pope, "İkinci lig futbolcusu olduğumu, onun milli takımda olduğunu, haftada 150 bin pound kazandığını ve benden milyon kat daha iyi olduğunu biliyorum; ama her hafta John Stones'a karşı oynamak isterdim. Sezonda 40 gol atardım" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında David Amoo'nun sağ kanattan yaptığı ortasını iyi takip eden Pope, yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve City'ye karşı ilk maçında golle buluştu.

