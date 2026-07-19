Tom Cruise, Dünya Kupası finalinde tartışma yarattı: Ne dedi?.. Vay canına!

Hollywood yıldızı Tom Cruise’un İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası final maçı öncesinde yaptığı coşkulu konuşma, turnuva taraftarları arasında onun orada bulunmasına şaşırmaktan, oyuna ilişkin doğru terimleri kullanmasını takdir etmeye kadar uzanan farklı tepkilere yol açtı.

64 yaşındaki Cruise, "MetLife Stadyumu"nun ortasından dünyanın bir araya gelmesinden bahsederek şöyle konuştu: "30 günden fazla bir süre önce, 48 ülke okyanusları aşan, sınırları aşan ve kültürlerin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıktı ve hep birlikte bize bu oyunun neden tüm dünyaya ait olduğunu gösterdi."

Ancak etkinliği sadece futbol için takip eden taraftarlar bu sanatsal müdahaleyi kabul etmedi; sosyal medyada bir taraftar “Tom Cruise’un konuşması saçmaydı” diye eleştirirken, bir diğeri: “Neden Tom Cruise Dünya Kupası finali öncesinde konuşma yapıyor? Yeter artık!”, bir diğeri ise “Bunun futbolla ne ilgisi var?” diye tepki gösterdi.

Ancak “Mission: Impossible” yıldızı, Amerikan olmayan taraftarlar arasında geniş beğeni toplayan bir noktada haklıydı: Sporu, yaygın Amerikan terimi olan “soccer” yerine doğru adı olan “football” (futbol) olarak adlandırdı.

Bu dil seçimi, sosyal medya platformlarında bir övgü dalgasına yol açtı. Bir takipçi şöyle yazdı: “Dünya Kupası’na futbol dedi, ‘sokker’ demedi, ne ilginç!”, bir diğeri ise “En azından futbol dedi, ‘sokker’ demedi” diye yorumladı; bir üçüncü takipçi ise “Futbol dedi, ‘sokker’ demedi, herkes bunu kafasına soksun” dedi.

Bazı takipçiler ise Cruise’un bu evrensel terimi kullanmasının, oyunun doğru adı konusundaki uzun süredir devam eden tartışmayı sona erdirdiğini düşündü; bunlardan biri şöyle yorumladı: “İş bitti, tartışma nihayet çözüldü.”

Hollywood yıldızlarının büyük spor etkinliklerinde boy göstermesi, Amerika’nın küresel etkinliklere ev sahipliği yapma geleneğinin bir parçasıdır. Ancak sporseverlerin bu uygulamaları kabul etmesi, özellikle de tamamen sportif içeriğe odaklanmayı tercih eden futbol severler arasında hâlâ tartışma konusudur.