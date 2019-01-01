Tolgay Arslan'a Çaykur Rizespor talip oldu
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AA
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımda kaptan Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan gibi isimlerin gerisinde kaldı.
Fanatik’in haberine göre Sarı Lacivertliler, Tolgay için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.
Çaykur Rizespor’un bu futbolcuyla yakından ilgilendiği ve devre arasında kiralama teklifi yapacağı iddia ediliyor.
Tolgay bu sezon yalnızca Fenerbahçe’nin Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı Türkiye Kupası maçında 90 dakika forma giyerken, ligdeki Galatasaray ve Ankaragücü maçlarında ise oyuna son dakikalarda dahil oldu.