Tolgay Arslan, resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3,5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Tolgay da FB TV' ye yaptığı açıklamada, "Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var, çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sabırlı kaldım. Kararımı çok önceden vermiştim. Dik duruşumla bu aileye geldim. Yurt dışından teklifler aldım ama Fenerbahçe'den teklif aldığımı duyunca bende bir ışık yandı. Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemeseydim böyle büyük bir camia beni bu takıma layık görmezdi," şeklinde konuştu.