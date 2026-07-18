İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, takımının Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e karşı aldığı yenilginin her geçen gün daha da acı veren bir “yara” olduğunu vurguladı.

Tuchel, Çarşamba akşamı 2-1'lik yenilginin ardından taktiksel kararları nedeniyle 48 saat boyunca sert eleştirilere maruz kaldı.

İngiltere milli takımı şimdi Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı için hazırlanıyor. Tuchel, bu karşılaşma hakkında “kimsenin oynamak istemediği” bir maç olduğunu söyledi. Hayal kırıklığına uğramış teknik direktör, Cuma akşamı Miami’de düzenlediği basın toplantısında Çarşamba akşamı yaşananların kendisine ne kadar büyük bir acı verdiğini dile getirdi.

Tuchel şöyle konuştu: “Bununla yaşamak zorundayız, bu bizim acımız, benim kişisel acım ve oyuncuların acısı. Şu anda hiç olmadığı kadar büyük bir acı duyuyoruz ve bu, şu anda taşıdığımız bir yara izi. Bu çok acı verici bir yenilgi ve her şeyden önce bu yenilgiyle yaşamak zorundayız; ne eleştirmenler, ne uzmanlar, ne de bizimle birlikte acı çeken ve sadece bizim için en iyisini isteyen ailelerimiz değil, öncelikle bizler."

İngiltere milli takımı, maçın bitimine sadece beş dakika kala Atlanta’da 1-0 öndeydi, ancak son dakikalarda kalesinde iki gol yiyerek takımın tur atlamasını engelledi ve onun yerine Arjantin milli takımı Pazar günü Dünya Kupası finaline yükseldi. O zamandan beri Tuchel, İngiltere’nin ikinci yarıdaki düşüşü, defansif oyuncu değişiklikleri ve beş defanslı sisteme geçmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Tuchel şunları ekledi: “Başlangıçta yaşadığımız şokun ardından, durum gün geçtikçe daha da acı verici hale geliyor. Bu bizim için bir yara izi olacak ve ne yazık ki bu ilk değil, muhtemelen son da olmayacak.”

Bunun futbol kariyerindeki en acı an olup olmadığı sorulduğunda Tuchel kesin bir cevap vermekten kaçındı ve şöyle dedi: “Çok fazla acı anım var ve bu sonuncusu olmayacak. Futbolda sevdiğimiz ve nefret ettiğimiz şey budur. Bu tür anlar çok acı vericidir ve bu acı uzun süre devam edecek.”

Tuchel şu anda ülkesindeki taraftarların geniş çaplı ve şiddetli tepkisiyle karşı karşıya. Taraftarlar, bu turnuvanın da diğer pek çok turnuva gibi aynı şekilde sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Maçın hemen ardından, Tuchel, ikinci yarıdaki performansı, baskı altında topu elinde tutmakta zorlanan İngiltere oyuncularının “genetik yapısı”na bağladı.

Tuchel, Donald Trump’ın taktiklerine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. ABD Başkanı Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kane’i “defansif” bir oyuncu olarak kullanmanın “hata” olduğunu söylemişti. Tuchel, bu açıklamalarla ilgili ilk kez sorulduğunda şaşkınlıkla yanıt verdi: “Bu konuda Donald Trump’ı tanığınız olarak mı kullanıyorsunuz?”

Çarşamba günü Kane’in derin pozisyonda oynaması konusunda tekrar sorulduğunda ise Tuchel, bunun takımın genel pozisyonunun bir sonucu olduğunu ve Kane’e özel bir talimatın sonucu olmadığını açıkladı.

Tuchel, "suç atma oyunu" olarak nitelendirdiği şeye katılmayacağını belirtti, ancak teknik direktör olarak sorumluluğun nihayetinde kendisine ait olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Eğer birinin suçu üstlenmesi daha kolaysa, suçu ben üstlenirim. Eğer görevi devraldığımda imzaladığım anlaşma buysa, bunu anlarım ve bunu yapmaya da hakkınız var, ancak bu tür oyunlara katılmayacağım, çünkü bana göre suçlanacak kimse yok.”

Tuchel sorumluluğu üstlense de, kararlarından hiçbirinin yanlış olduğunu kabul etmedi. Çarşamba günü ikinci su molası sırasında Anthony Gordon’u Ezri Konsa ile değiştirmesi nedeniyle özellikle eleştirilmişti, ancak bu kararların hiçbirinden pişmanlık duymadığını söyledi.

Tuchel bu konuda şunları söyledi: “Kararlarımdan pişman değilim. Takım için farklı bir şey yapmamız gerektiğini hissettim. Kararımı içgüdülerime, sezgilerime, tecrübeme ve rekabet gücümdeki güvenime dayanarak verdim. Bu kararı takıma yardımcı olmak ve sonucu elde etmek için aldım; başka bir oyuncu değişikliğinin ya da başka bir değişikliğin ne gibi bir sonuç vereceğini kimse bilemez.”

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Tek bir blok olarak savunma yapıyorsanız işte böyle yaparsınız; bir blok olarak savunursunuz. Eğer derin savunma bloğuna çekilirsek, herkes savunmaya katılır.”

İngiltere milli takımı şimdi yarın Fransa ile üçüncülük maçında karşılaşacak ve herkesin uçakla evlerine dönmeden önce Tuchel'in değişiklikler yapması muhtemel. Tuchel şunları söyledi: “Yarın bu maçta olmak isteyen kimse yok. Yarı finale yükselen bu dört takımın hepsi New York’ta olmak istiyordu, ancak bu bir Dünya Kupası maçı ve İngiltere için 60 yıldır elde edilecek en iyi sonucu elde etme fırsatı.”