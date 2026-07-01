Tochil: Kongo maçı, İngiltere Kupası maçlarına benziyor!

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo'yu yenerek "Üç Aslanlar"ın tur atlamasında Harry Kane'in oynadığı belirleyici rolü övdü ve takımın forvetinin büyük maçlarda her zaman değerini kanıtladığını vurguladı.

Alman teknik direktör, 16 turunda Meksika ile oynanacak zorlu karşılaşmaya da değinerek, ev sahibi takımın sahasında oynamanın onlara açık bir avantaj sağlayacağını belirtti.

İngiltere milli takımı, Çarşamba akşamı Demokratik Kongo’ya karşı 1-0 gerideyken maçı 2-1’e çevirerek, önümüzdeki Pazartesi sabahı Meksika ile karşılaşacak.

Harry Kane'den beklediğimiz şey bu

Tuchel, BBC'ye yaptığı açıklamada takımın iki golünü atan Harry Kane hakkında şunları söyledi: "Ondan tam olarak bunu bekliyoruz ve bence o da kendisinden bunu bekliyor. Zorlu ve başa baş geçen maçlarda Harry'nin görevi maçı sonuçlandırmaktır ve bu, en üst düzey bir oyuncunun yapacağı şeydir."

Ayrıca yedek oyuncuları da öven Tuchel, milli takımdaki takım ruhunun tur atlamanın en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Turnuva boyunca söylediğim gibi, takımdaki enerji ve takım ruhu en üst seviyede. Herkes turnuvada geldiğimiz aşamanın tam olarak farkında ve devam etmek için neyin gerekli olduğunu anlıyor.”

Şöyle devam etti: “Her oyuncunun, ister ilk 11’de oynasın ister maçı bitirmek için oyuna girsin, büyük bir rahatlık hissettiğini düşünüyorum. Bu, oyuncuların birbirlerine sağladıkları atmosfer sayesinde.”

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Yenilgiyi kabul etmedik

Tuchel, skor geride olsalar da hiçbir an takımının umudunu yitireceğini hissetmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Maç bittikten sonra bunu söylemek kolay, ama şüpheye düşecek zaman yoktu. Çok zor bir maçtı ve bu takım yenilgiyi asla kabul etmedi; en çok da bu yönü beni etkiledi."

Ve şöyle devam etti: "Oyuncularımda hiçbir şüphe hissetmedim, aksine yapmaları gerekeni yaptıklarını hissettim. Güçlü bir karakter gösterdiler ve yine tam bir adanmışlık sergilediler."

Alman teknik direktör, başlangıcın mükemmel olmadığını kabul ederek şunları ekledi: “İlk golü yediğimiz için durum zordu, ayrıca ilk 20 dakika boyunca istediğimiz şekilde baskı kuramadık. Kararlılık her zaman vardı, ancak maçın son üç çeyreğinde mükemmeldik.”

Ve şöyle devam etti: “Oyuncuların inancını hissettim ve bu benim için en önemli göstergeydi. Çok sayıda fırsat yarattık; belki bir penaltı vardı, belki de yoktu; ayrıca rakip kalecinin birkaç şutu kurtardığı da oldu. Rakip, yaptığımız oyunları bozmayı başarıyordu, ancak beraberlik golünü attıktan sonra momentum tamamen bizim lehimize döndü, oyuncuların özgüveni daha da arttı ve maçı çevirmeyi başardık. Tebrikler.”

İngiltere Kupası maçları

Tuchel, maçın zorluğunu FA Cup maçlarının atmosferine benzeterek şöyle konuştu: “Bazı anlarda, turnuvada yaşadığımız aşamanın doğasını tam olarak hissettim. Karşılaştırmak gerekirse, bu durum FA Cup’ta Ocak veya Şubat aylarında oynanan deplasman maçlarına benziyor; o maçlarda işler çok karmaşık hale geliyor.”

Ve ekledi: “Böyle koşullarda kendine olan inancını korumalı, karakterini göstermeli ve ne olursa olsun pes etmemelisin. Takımın bunu tam olarak başardığı ve skoru tersine çevirdiği için övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Hak edilen bir galibiyetti, ancak uzun zaman aldı.”

Fransa ve Arjantin ile karşılaştırılmak umurumda değil

Tuchel, İngiltere’nin turnuvada Fransa veya Arjantin’in sergilediği seviyede bir performans gösteremediği yönündeki karşılaştırmalara da yanıt verdi.

Tuchel şöyle konuştu: “İnsanların ne dediği umurumda değil. Bu iki takımla karşılaşma zamanı geldiğinde, onlar galibiyet favorisi olacak, biz ise daha az favori taraf olacağız ve bu durumdan memnunuz.”

Meksika maçı

Meksiko'nun başkenti Mexico City'de Meksika ile oynanacak maçla ilgili olarak İngiltere teknik direktörü, görevin zorluğunu kabul ederek şunları söyledi: "Tam olarak hazır olduğumuzdan emin değilim, çünkü Meksika'nın büyük bir avantajı var. Onlar turnuvanın başından beri orada oynuyorlar ve deniz seviyesinden yüksekliğe alıştılar; oysa bizim bu koşullara uyum sağlamak için yeterli zamanımız yok."

Ve ekledi: “Bu, onlar için büyük bir avantaj ve başka zorluklar olup olmadığını da bilmiyorum. Seyahatin kolay geçeceğinden, iyi bir uyku çekebileceğimizden ya da otelin dışında gürültü olmayacağından emin değilim.”

Sözlerini meydan okurcasına şöyle tamamladı: “Sorun değil, tüm bu zorluklar gelsin. Çok güzel ve heyecan verici bir maç olacak. Pek çok engel olacak, ancak bu takım ne olursa olsun hazır olacak.”