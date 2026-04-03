Tjaronn Chery sezonun ortasında önemli bir karar aldı

Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Tjaronn Chery Surinam milli takımından emekli oluyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Surinam milli takımı bu yazki Dünya Kupası'na katılamadığı için, finallere ulaşmak için yeni bir girişimde bulunmayacak.

Chery, sosyal medya hesapları üzerinden kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. NEC'in orta saha oyuncusu, "Her şey 2012'de Suriprofs'ta başladı ve Natio'ya kadar devam etti. Dünya Kupası'na neredeyse katılmaya hak kazandığımız ana kadar, bu gerçek dışı bir rüyaydı" diye yazdı.

Tecrübeli oyuncu hikayesine şöyle devam ediyor: "Kariyerim boyunca pek çok şey yaşadım, ancak en büyük hayalim Surinam ile Dünya Kupası'na gitmekti. Ne yazık ki başaramadık. Bu, kariyerim boyunca benim için her zaman acı bir an olarak kalacak, çünkü bu hayalin benim için artık ne yazık ki gerçekleştirilemez olduğunu biliyorum."

Chery hayal kırıklığına takılmıyor ve özellikle milli takım kariyerinden gurur duyuyor. "Teknik ekip ve üst düzey oyuncularla başardıklarımız ve Surinam'ı dünya çapında nasıl tanınır hale getirdiğimiz, gurur duyulacak büyük bir şey. Bundan sonra, yeni neslin gelişini ve tabii ki halihazırda orada olan gençleri izleyip keyif alacağım."

Chery'nin emeklilik kararı, pasaport meselesiyle hiçbir ilgisi yok. Orta saha oyuncusu, tedbir amaçlı olarak NEC tarafından kadro dışı bırakılmıştı, ancak Göçmenlik Bürosu ile yaptığı görüşmenin ardından Nijmegen ekibinde tekrar forma giyebilecek.

Etienne Vaessen de dahil olmak üzere birçok kişi, 10 kez milli forma giyen ve kariyerine son veren Chery'i övüyor. FC Groningen'in kalecisi Instagram'da "Büyük kalpli bir adam. Seninle oynamış olmaktan dolayı minnettarım!" diye yazdı.