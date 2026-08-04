Tjaronn Chery, NEC’nin Olympiakos karşısında ortaya koyduğu performansla gurur duyuyor. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundaki ilk maçta Yunanistan’da skor 0-0 oldu. Zorlu bir hazırlık dönemi geçiren NEC için bu önemli bir başarıydı.

Bunun temel nedeni, Kodai Sano’nun maç öncesinde son anda kadrodan çıkmasıydı. Japon orta saha oyuncusu transferi konusunda PSV ile anlaşmaya vardı ve bu nedenle forma giymeme kararı aldı. Gün içinde daha önce Dick Schreuder’e de oynamak istemediğini açıkladı.

Chery, Ziggo Sport’ta Noa Vahle’ye yaptığı açıklamada, “Evet, sonuçta Sano’ya yoğun ilgi olduğunu elbette biliyorduk” dedi. “PSV’nin anlaşmaya çok yakın olduğunu da biliyorduk, bu yüzden sonuçta o çocuğu tamamen anlıyorum.”

“Yarın sağlık kontrolü için PSV’ye gidecek ve sonuçta bu akşam sakatlanma riskini almak istemedi. Bunu hepimiz tamamen anlıyoruz” diyen Chery, takım arkadaşına bu konuda hiçbir sitemde bulunmadı.

Sano’nun yerine orta sahada son anda Jamiro Monteiro görevlendirildi. Chery, “Mükemmel oynadı” değerlendirmesinde bulundu. “Demek ki geri kazandığımız iyi oyuncular da var.”

Takım kaptanı, Olympiakos beraberliğinin ardından gururla, “Bence mükemmel bir takım olduğumuzu görebildiniz” dedi. “Hocamız kadroya birkaç oyuncu daha katmak isteyecektir ve elbette bazı oyuncular da ayrılacaktır ama sonuçta bunu telafi edecek iyi bir yönetimimiz var. Bu yüzden bundan korkmuyoruz.”

Öte yandan Sami Ouaissa’nın bu yaz hâlâ transfer yapmak istediği sır değil. Etkili oyuncu, Feyenoord’un kendisine yaklaşmasını bekliyor ancak Rotterdam ekibi şimdilik beklemede. Muhtemelen teknik direktör Dévy Rigaux, ancak Anis Hadj Moussa satıldıktan sonra harekete geçecek.