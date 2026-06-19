Tin Hag: Portekiz'de olağanüstü bir nesil var... Ronaldo hakkındaki görüşüm ise şöyle

Manchester United’ın eski teknik direktörü Hollandalı Erik ten Hag, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu, birkaç yıl önce oyuncunun İngiliz kulübündeki kariyerini sona erdiren meşhur krizden bu yana Portekiz kaptanı hakkında yaptığı ilk uzun röportajdı.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda zor bir dönem geçiriyor. Portekiz'in ilk turda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından geniş çapta eleştirilere maruz kalan Ronaldo hakkında, kariyerinin bu aşamasında milli takımını yönetme kabiliyeti konusunda artan şüpheler var.

Ten Hag: Doğa kimseye merhamet etmez

Hollandalı "NOS" kanalının analiz stüdyosuna konuk olan Ten Hag, Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki performansını ilgiyle takip ettiğini vurguladı, ancak yaş faktörünün Portekizli yıldız üzerinde etkisini göstermeye başladığını kabul etti.

Hollandalı teknik direktör şöyle konuştu: “Onunla ilgili yapılan analizleri büyük ölçüde mantıklı buluyorum. Bir noktada, ki bu gayet doğal, oyuncu alıştığı seviyede devam edemeyeceği bir aşamaya gelir.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Ronaldo’nun bu turnuvada hâlâ fark yaratıp yaratamayacağını merak ediyorum. Bence Dünya Kupası, İngiltere Premier Ligi veya Şampiyonlar Ligi’ne kıyasla ona daha büyük bir fırsat sunabilir, çünkü maçların temposu ve yoğunluğu daha düşük. Bu nedenle, hâlâ bir şeyler katabileceğini düşünüyorum.”

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Ten Hag, Portekiz milli takımının şu anki kalitesini de överek, takımın turnuvada ileriye gidebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

O şöyle açıkladı: "Portekiz çok harika bir kadroya sahip ve benim görüşüme göre turnuvada en azından ilk dört takım arasında yer almalı."

Ancak sözlerine şöyle devam etti: “En önemli soru şu: Ronaldo bu turnuvada yer alırken bunu başarabilir miyiz? İşte milli takımın şu anda karşı karşıya olduğu gerçek zorluklar bunlar.”

Ayrılıktan sonra iletişim yok

Ten Hag, Ronaldo’nun Manchester United’dan ayrılmasının ardından ikisi arasındaki ilişkiye de değindi ve oyuncunun kulüpten ayrılmasından bu yana aralarındaki iletişimin tamamen koptuğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: “Ronaldo’nun Manchester United’dan ayrılmasından bu yana onunla konuşmadım. Sonuçta, bir teknik direktör olarak takımın çıkarları, adı ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun çıkarlarından her zaman önce gelir ve o dönemde artık takımın çıkarlarına uymayan bazı durumlar vardı.”

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Hollandalı teknik direktör, soyunma odasında Ronaldo ile ilgili dolaşan bazı söylentileri de yalanlayarak, Portekiz kaptanının daha önce iddia edildiği gibi takım arkadaşlarının özel hayatına karışmadığını veya ne yediklerini takip etmediğini vurguladı.

Teknik direktör şöyle açıkladı: “Diğer oyuncuların tabaklarını kontrol etmiyordu ya da bu tür konulara müdahale etmiyordu. Her zaman maçlara ve bunlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya odaklanıyordu.”

Ten Hag’ın açıklamaları, Manchester United’da geçirdikleri dönemde iki taraf arasında yaşanan gergin ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Bu kriz, Ronaldo’nun İngiliz kulübünden ayrılmasıyla sonuçlanmış ve oyuncu daha sonra kariyerine Suudi Arabistan’da ve Portekiz milli takımında devam etmişti.