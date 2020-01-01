Timo Werner transfer için sezon sonunu işaret etti

Liverpool söylentileri hakkında konuşan Leipzig'in Alman yıldızı Timo Werner, kesin kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Alman yıldız Timo Werner, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Takımının 04 deplasmanında 5-0 kazandığı maçın ardından Sky mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan genç yıldız, transfer için EURO 2020 sonrasını işaret etti.

Kendisi gibi Alman olan Klopp'un dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyleyen Werner, transferiyle ilgili kesin kararını yazın vereceğini dile getirdi.

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"Klopp dünyanın en iyi menajerlerinden biri, üstelik Alman. Birçok şey oyun tarzımın 'a çok iyi uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Fakat şu anda bunu düşünmüyorum çünkü Leipzig ile yapacağımız çok şey var."

"Hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceğim. Yazınki EURO 2020'ye odaklanmak istiyorum. Geri kalan her şeyi sezon sonunda düşüneceğim."

Nagelsmann: Werner'in Liverpool'da işi zor

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise genç yıldızın takımda kalmasının kendisi açısından daha doğru olacağını düşünüyor.

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Sport Bild'e konuyla ilgili açılamalarda bulunan genç teknik adam, "Werner'in Liverpool'da forma şansı bulması daha zor. Liverpool'a giderse birkaç sezon boyunca buradaki statüye sahip olamayacak, bunu ona da söyledim." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar nasıl geliştiğimizin ve potansiyelimizin ne kadar yüksel olduğunun farkında. Bize faydalı olan kimseyi bırakmayacağız."

Sezon başında Leipzig ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atan Werner, bu sezon takımıyla çıktığı 33 maçta 27 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.