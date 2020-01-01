Timo Werner: Premier Lig'de oynamak eğlenceli olacak
Bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 25 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyen Alman forvet Timo Werner, sezon sonunda transfer olması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.
Almanya basınından Kicker'a konuşan Werner "23 yaşındaysanız ve 20 golü geçtiyseniz, sizinle ilgilenmeleri çok normal. Ama şu an için gelecekte neler olacağı hakkında bir şey düşünmüyorum. İleride bir gün yurt dışında oynayacağımı biliyorum ancak spesifik olarak bir takımı istediğimi söyleyemem. Her şeye açığım. Özellikle Premier Lig'deki büyük ve ünlü kulüpleri düşündükçe orada oynamak eğlenceli olacaktır" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Manchester United ve Chelsea, 2023 yılına kadar Alman kulüple sözleşmesi bulunan Werner'le ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
Leipzig ise 20 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da 41 puanla lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Alman ekip aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.