Timo Werner: Premier Lig'de oynamak eğlenceli olacak

Leipzig'in golcü oyuncusu Timo Werner, Premier Lig'den gelecek tekliflere açık olduğunu belirtti.

Bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 25 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyen Alman forvet Timo Werner, sezon sonunda transfer olması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.

basınından Kicker'a konuşan Werner "23 yaşındaysanız ve 20 golü geçtiyseniz, sizinle ilgilenmeleri çok normal. Ama şu an için gelecekte neler olacağı hakkında bir şey düşünmüyorum. İleride bir gün yurt dışında oynayacağımı biliyorum ancak spesifik olarak bir takımı istediğimi söyleyemem. Her şeye açığım. Özellikle Premier Lig'deki büyük ve ünlü kulüpleri düşündükçe orada oynamak eğlenceli olacaktır" ifadelerini kullandı.

, ve , 2023 yılına kadar Alman kulüple sözleşmesi bulunan Werner'le ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Daha fazla takım

Leipzig ise 20 haftası geride kalan Almanya 'da 41 puanla lider 'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Alman ekip aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek.