Timo Werner, Leipzig ile yeni sözleşme imzaladı

Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig, Alman milli futbolcu Timo Werner’in sözleşmesinin 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Timo Werner’in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

>> AVRUPA'DA BİTEN TRANSFERLER <<

Leipzig’in üste yöneticisi Oliver Mintzlaff, genç futbolcuyla yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasından ve Werner'in sözleşmeyi uzatmaya yönelik karar vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Timo takımımızın önemli unsuru kalacak." dedi.

💥 Timo Werner has extended his contract until 2023! 💥



🔴⚪ #DieRotenBullen #Werner2023 pic.twitter.com/wEHC4K2qgl