Tim Krul, özgüveni düşük Ajax oyuncusunu görüyor: "İçinde hiç ateş yok"

Ajax, perşembe akşamı Shelbourne FC deplasmanında hiç ikna edici değildi: 2-2. Ziggo Sport yorumcusu Tim Krul, maçın ardından özellikle Marcos Leonardo’ya oldukça eleştirel yaklaştı.

2-2’lik beraberliğin Ajax açısından büyük bir sonucu olmadı. Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki ilk maçı geçen hafta 3-1 kazanan Amsterdam ekibi, böylece yine de “normal şekilde” play-off turuna yükseldi.

Ancak Krul’a göre perşembe akşamı ortaya konan oyun iyi değildi. “Şu anda henüz yağ gibi işleyen bir makine değiller. Bu da mantıklı ama yine de ikinci yarıda biraz daha fazla kalite beklersiniz. Maçı kontrollü şekilde bitirmek gerekir. Ama bu olmadı. Bence bu akşam hayal kırıklığı ağır basıyor.”

Krul, Ajax’taki durumun neden kaynaklanabileceğini bildiğini düşünüyor. “Belki biraz özgüven meselesidir. Geçen yıl üç farklı teknik direktörleri vardı. Kulüpte biraz istikrar lazım. Birkaç iyi transfer yapıldı, onların da henüz tam olarak hazır hale gelmesi gerekiyor.”

Bu transferlerden biri de forvet Leonardo. O da Shelbourne karşısında çok iyi bir izlenim bırakmadı. Krul, “Leonardo hakkında zaten yeterince şey söylendi” dedi. “Bu akşam da yine yeterince şey gösteremedi. Arkada o üç kasabın karşısında onun için ideal bir maç da değildi ama bu açıdan da Ajax’ın hâlâ arayış içinde olduğunu görüyorsunuz.”

“Bu çocuğun şu anda özgüveninin olmadığını açıkça görüyorsunuz. Bu gelecektir ama o, goller için yaşayan bir santrfor. Ve şu an için hâlâ yeterince şey göstermiyor.”

“Bu akşam ondan neredeyse hiçbir şey görmedim. Geçtiğimiz maçlarda en azından ceza sahasına giriyordu ve o zaman da pozisyonları iyi bitiremiyordu. Ama çok huzursuzdu. Değiştirildiğinde de içinde bir şey olmadığını gördünüz. İçinde enerji yok. Bu da böyle bir çocuk için üzücü. Yeni bir kulübe geldiğinizde, neler yapabildiğinizi mümkün olduğunca çabuk göstermek istersiniz” diyerek sözlerini noktaladı eski kaleci.