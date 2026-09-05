Tim Hofman, Wout Weghorst’u tamamen alaya aldı

Tim Hofman, FC Twente ile Qarabağ FK arasındaki Konferans Ligi maçının ardından Wout Weghorst’un yaptığı açıklamalara şaşkınlık ve sert bir dille tepki gösterdi. Forvet, 4-1’lik galibiyetin ardından ‘yukarıdan yardım’ hissettiğini söylemiş, bu kapsamda maç öncesindeki şimşeğe de atıfta bulunmuştu.

Azerbaycan’daki mücadele, hava koşulları nedeniyle planlanandan on beş dakika geç başladı. Twente, uzatmalar sonunda Konferans Ligi ana aşamasına katılımını garantiledi; Weghorst da bir gol ve bir asistle bunda önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından 34 yaşındaki hücum oyuncusu, önceki haftaların kendisi açısından ağır geçtiğini anlattı. “Üzerine çok şey geldi ve bu da haklıydı, çünkü gerçekten hiç iyi oynamıyordum. Sadece bu şekilde yeniden su yüzüne çıkabildiğim için çok mutluyum.”

İnancı hakkında düzenli olarak açık açık konuşan Weghorst, daha sonra maç sırasında destek hissettiğini söyledi. “Bunu ilk dakikadan itibaren hissettim. Bu gerçekten çok güzeldi. Maçtan önce hatta şimşek bile vardı.” Ardından gülerek şunu da ekledi: “Şimdi herkes gülecek zaten.”

Hofman, forvetin bu açıklamasına pek anlam veremiyor ve Threads’te sert eleştiriler yöneltiyor. “Taş gibi zengin bir ülkede futbol oynayan multimilyoner biriysen ve bir Tanrı’nın anlamsız bir spor oyununda sana biraz yardım ettiğini düşünüyorsan, sahip olman gereken o manyakça referans sanrısı var ya. Buna fazla normalmiş gibi davranıyoruz; sanki ‘manifest etme’ seviyesinde düpedüz delilik değilmiş gibi”, diye yazdı BNNVARA sunucusu.

Hofman’ın boğazına takılan bir diğer konu da NOS’un Weghorst’la yapılan röportajı sunuş biçimi oldu. Yayıncı kuruluş, görüntüleri “Weghorst, Qarabağ karşısında ‘yukarıdan yardım’ aldı” başlığıyla paylaştı, ancak BOOS sunucusuna göre hikâye farklı bir çerçevede ele alınmalıydı.

Hofman, “NOS açısından da bu gazetecilik palyaçoluğu” diyerek sözlerini sürdürdü. “Asıl haber, yetişkin bir adamın maçtan hemen önceki fırtınanın kendisi için olduğunu düşünmesi ve ardından tanrısının onlara goller attırmakta yardım ettiğine inanması.” Ardından alaycı bir şekilde şunu ekledi: “‘Gazze için kusura bakmayın, baba biraz Avrupa Konferans Ligi’yle meşguldü.’”