İspanya
Tiki-taka geri döndü! İspanya, Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası pas rekoru kırdı
İdil Erin Tetik
21:17 GMT+3 23.11.2022
- İlk 45 dakikada 537 isabetli pas yaptılar
- Almanya'nın rekorunu kırdılar
- İlk yarıyı -0 önde bitirdiler
NE OLDU? İspanya, Kosta Rika'nın üstesinden gelemediği pas gösterisi yaptı. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takım oldular.
537 - 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takımlar:— OptaCan (@OptaCan) November 23, 2022
İspanya - 537 vs Kosta Rika (bugün)
Almanya - 422 vs Japonya (bugün)
İspanya - 395 vs Rusya (2018)
Tiki-taka. pic.twitter.com/G3IjXr4GQg
BÜYÜK RESİM: Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini alırken; turnuva tarihinde ilk kez bir karşılaşmada yedi gol kaydetti.
İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? İspanya, Pazar günü Japonya'ya yenilen Almanya ile karşılaşacak.
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