Tiki-taka geri döndü! İspanya, Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası pas rekoru kırdı

NE OLDU? İspanya, Kosta Rika'nın üstesinden gelemediği pas gösterisi yaptı. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takım oldular.

537 - 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takımlar:



İspanya - 537 vs Kosta Rika (bugün)

Almanya - 422 vs Japonya (bugün)

İspanya - 395 vs Rusya (2018)



