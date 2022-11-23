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İspanya

Tiki-taka geri döndü! İspanya, Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası pas rekoru kırdı

İdil Erin Tetik
21:17 GMT+3 23.11.2022
Spain passing Costa Rica GFX
İspanya, Kosta Rika karşısında 7-0 galip gelirken Dünya Kupası'nda isabetli pas rekoru kaydetti.

  • İlk 45 dakikada 537 isabetli pas yaptılar
  • Almanya'nın rekorunu kırdılar
  • İlk yarıyı -0 önde bitirdiler

NE OLDU? İspanya, Kosta Rika'nın üstesinden gelemediği pas gösterisi yaptı. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takım oldular.

BÜYÜK RESİM: Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini alırken; turnuva tarihinde ilk kez bir karşılaşmada yedi gol kaydetti.

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? İspanya, Pazar günü Japonya'ya yenilen Almanya ile karşılaşacak.

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