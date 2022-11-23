Tiki-taka geri döndü! İspanya, Kosta Rika'ya karşı Dünya Kupası pas rekoru kırdı

İspanya, Kosta Rika karşısında 7-0 galip gelirken Dünya Kupası'nda isabetli pas rekoru kaydetti.

İlk 45 dakikada 537 isabetli pas yaptılar

Almanya'nın rekorunu kırdılar

İlk yarıyı -0 önde bitirdiler

NE OLDU? İspanya, Kosta Rika'nın üstesinden gelemediği pas gösterisi yaptı. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takım oldular.

537 - 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takımlar:



İspanya - 537 vs Kosta Rika (bugün)

Almanya - 422 vs Japonya (bugün)

İspanya - 395 vs Rusya (2018)



Tiki-taka. pic.twitter.com/G3IjXr4GQg — OptaCan (@OptaCan) November 23, 2022

BÜYÜK RESİM: Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini alırken; turnuva tarihinde ilk kez bir karşılaşmada yedi gol kaydetti.

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? İspanya, Pazar günü Japonya'ya yenilen Almanya ile karşılaşacak.