Tielemans, Manchester United'ın performansını eleştirdi: Derbide gevşektik

Manchester United orta saha oyuncusu Belçikalı Youri Tielemans, takımının City'e karşı kaybettiği derbi maçındaki performansının "özensiz" ve yeterince iyi olmadığını itiraf etti.

Dün pazar günü Premier Lig'in dördüncü haftasında Old Trafford'da oynanan ve Manchester City'nin 1-0 kazandığı maçın ardından hakem kararları gazete manşetlerine taşındı.

Manchester City oyuncusu Phil Foden'ın 23. dakikada gördüğü kırmızı kart geniş çaplı tartışmalara yol açarken, Erling Haaland'ın kaydettiği maçın tek golü de son derece tartışmalıydı; zira Haaland gol atmadan önce Enzo Fernandez açıkça ofsayt konumundaydı, ancak gol geçerli sayıldı ve sonrasında bir hata yapıldığı, golün iptal edilmesi gerektiği kabul edildi.

Manchester United bu karardan büyük öfke duyuyor, ancak Tielemans takımının uzun bir süre sayısal üstünlüğe sahip olmasına rağmen yeterince iyi bir oyun ortaya koyamadığını kabul etti.

Belçikalı yıldız, NBC Sports kanalına şunları söyledi: "Her şeyden önce, o golü yememeliydik, ama gol geçerli sayılmasaydı bambaşka bir maç olurdu."

Şöyle devam etti: "Zaten maçı kazanmak için yeterince fırsat yarattığımızı düşünmüyorum. Bence topla oynarken biraz gevşektik ve belki de son pasta doğru kararları alamadık."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Hayal kırıklığı yaratan bir durum. Herkes hayal kırıklığı ve moral bozukluğu yaşıyor, çünkü çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İşleri iyi yapmak istiyoruz, ama bugün istediğimiz gibi olmadı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Boşlukları en iyi şekilde değerlendiremedik, paslarımızda hatalar yaptık ve belki biraz aceleci davrandık. Sahanın son üçlük bölgesinde gol atmak için yeterli fırsat yaratacak doğru son pası veremedik."

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