İngiliz ekibi West Ham United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville, devam eden yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e transferini tamamlamaya bir adım kaldı.

Basında çıkan haberler, Al Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde Summerville ile 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya yaklaştığını ve oyuncunun Suudi Arabistan Ligi tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olacağını doğrulamıştı.

Suudi gazeteci Hamad el-Suveylhi, Hollandalı kanat oyuncusunun Al Hilal'e transferini kabul etmesinin ardından, son birkaç saat içinde kulübün kendisinden talep ettiği sağlık kontrollerinden zaten geçtiğini doğruladı.

Suudi gazeteci, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Al Hilal ile bu transferi resmen sonuçlandırmak için geriye yalnızca son imzanın kaldığına dikkat çekti.

Öte yandan, bir diğer Suudi gazeteci Seyf el-Seyf, Summerville'in sözleşme süresi boyunca Al Hilal'de alacağı maaşı ortaya koydu.

El-Seyf, Al Hilal'in 24 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 12 milyon euro değerinde bir maaş teklif ettiğini belirterek, bunun Suudi Kamu Yatırım Fonu'na bağlı kulüplerin oyuncularının çoğundan daha düşük olduğunu ifade etti.

Summerville'in adı, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer almamasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda 2 gol atıp 2 asist yaparak öne çıktı.

Hollanda Milli Takımı'nın dışında, Summerville geçen sezon West Ham forması altında da dikkat çeken performanslar sergiledi; 34 maça çıktı, bu maçlarda 7 gol atıp 5 asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu esas olarak sol kanat mevkiinde başarılı olsa da, sağ kanatta oynayabildiği gibi, daha az olmakla birlikte santrfor ve oyun kurucu mevkilerinde de görev alabiliyor.