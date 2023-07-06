Sosyal medya gelişmeye devam ediyor. Artık Instagram tarafından üretilen Threads adlı bir uygulama var. Uygulama, 'Yeni Twitter' olarak adlandırlıyor.

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, bir günde görüntülenebilecek gönderi sayısıyla ilgili sınırlar getirdiği için zorluklar yaşıyor ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor.

Çoğu kişi artık haberleri takip etmek için alternatif kaynaklara yöneliyor ve Threads, bunun için çıkan son uygulama.

Peki Threads nedir ve futbolcular yeni uygulamada hesap açtı mı? GOAL, göz atıyor...

Threads nedir?

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Threads, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta tarafından metin tabanlı bir sosyal medya platformu olarak piyasaya sürüldü.

Şu anda 100'den fazla ülkedeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir durumda olan uygulama, 5 Temmuz 2023'teki lansmanının ardından, piyasaya sürülmesinden sonraki saatler içinde 10 milyondan fazla kayıt aldı.

Jennifer Lopez, Gordon Ramsey, Shakira, Tom Brady ve Coldplay erken kaydolan ünlüler arasındaydı. Mark Zuckerberg, Threads topluluğunun bir milyardan fazla üyeye ulaşmasını beklediğini iddia etti.

Uygulama, gönderi başına 500 karakterle sınırlı olan, kaydırılabilir bir kısa biçimli metin formatı sunuyor.

Kullanıcılar; akışlarına metin, fotoğraf ya da videolar ekleyebiliyorlar.

Threads, 'yeni Twitter mı?

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Twitter ve Threads arasındaki benzerlikler, herkesin görebileceği kadar açık.

Uygulamada, kullanıcıların takip ettiği hesapların yanı sıra tavsiye algoritması tarafından önerilen hesapların paylaşımları da akışa düşüyor.

Kullanıcılar, tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi paylaşımları beğenerek, yorum yaparak ve yeniden yayınlayarak etkileşim kurabiliyor. Aynı zamanda içerikler, doğrudan Instagram hesaplarından paylaşılabiliyor.

Hangi futbolcular Threads uygulamasına girdi?

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Tottenham forveti Richarlison, Threads'e kaydolan ilk futbolcular arasında yer aldı. ABD Kadın Millî Futbol Takımı'nın yıldızı Alex Morgan da yeni platforma kaydoldu.

Threads'i kullanmaya başlayan futbolcuların sayısının artması bekleniyor.