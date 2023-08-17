Thomas Tuchel, Harry Kane'in Bundesliga'daki ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı

İdil Erin Tetik
Harry Kane Bayern Munich 2023-24Getty Images
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Thomas Tuchel, Harry Kane'in 2023/24 sezonunda Bundesliga'daki ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı.

  • Kane, Bundesliga'da ilk çıkışını yapacak
  • Tuchel gazetecilere zamanı açıkladı
  • Kane, Bayern formasını ilk giydiğinde 3-0 kaybettiler

NE OLDU? Harry Kane, Bayern Münih formasıyla ilk maçına RB Leipzig karşısında Almanya Süper Kupası'nda çıktı ancak finali 3-0 kaybettiler. Şimdi Bundesliga'daki ilk çıkışını yapmaya hazırlanan Harry Kane'in Werder Bremen maçında oynayıp oynamayacağını Tuchel açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Tuchel şunları söyledi: "Bir aksilik olmazsa Werder Bremen maçına ilk 11'de başlayacak. Hepimiz üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Her antrenmanda %100'ünü veriyor ve onu izlemek oldukça keyifli."

BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Almanya Süper Kupası'nda 26 dakika sahada kaldı ve 3-0'lık mağlubiyete pek engel olamadı.

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İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

THOMAS TUCHEL BAYERN MÜNCHEN 12082023Getty ImagesHarry Kane FC Bayern 2023Getty Images

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? 30 yaşındaki golcü, Tuchel'in kendisine şans vermesi halinde Cumartesi günü 90 dakika sahada kalmayı umacak.

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