Thomas Tuchel, Harry Kane'in Bundesliga'daki ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı

- Kane, Bundesliga'da ilk çıkışını yapacak
- Tuchel gazetecilere zamanı açıkladı
- Kane, Bayern formasını ilk giydiğinde 3-0 kaybettiler
NE OLDU? Harry Kane, Bayern Münih formasıyla ilk maçına RB Leipzig karşısında Almanya Süper Kupası'nda çıktı ancak finali 3-0 kaybettiler. Şimdi Bundesliga'daki ilk çıkışını yapmaya hazırlanan Harry Kane'in Werder Bremen maçında oynayıp oynamayacağını Tuchel açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Tuchel şunları söyledi: "Bir aksilik olmazsa Werder Bremen maçına ilk 11'de başlayacak. Hepimiz üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Her antrenmanda %100'ünü veriyor ve onu izlemek oldukça keyifli."
BÜYÜK RESİM: Harry Kane, Almanya Süper Kupası'nda 26 dakika sahada kaldı ve 3-0'lık mağlubiyete pek engel olamadı.
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KANE İÇİN SIRADA NE VAR? 30 yaşındaki golcü, Tuchel'in kendisine şans vermesi halinde Cumartesi günü 90 dakika sahada kalmayı umacak.