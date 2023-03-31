Bayern Münih’i yeni teknik direktörü son görevine ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Bayern Münih’i teknik direktörü olarak ilk maçına Dortmund karşısında çıkacak olan Alman teknik direktör Thomas Tuchel, Chelsea’den üç dakikalık acımasız bir toplantının ardından kovulduğunu ve bu durumun hala canını acıttığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandığı Londra ekibinde çok güzel günler geçirdiğini belirten Tuchel, yeni takımıyla kupalar kazanma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Tuchel ne söyledi?