Bayern Münih’i teknik direktörü olarak ilk maçına Dortmund karşısında çıkacak olan Alman teknik direktör Thomas Tuchel, Chelsea’den üç dakikalık acımasız bir toplantının ardından kovulduğunu ve bu durumun hala canını acıttığını söyledi.
Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandığı Londra ekibinde çok güzel günler geçirdiğini belirten Tuchel, yeni takımıyla kupalar kazanma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
Tuchel ne söyledi?
“Chelsea’den kovulmadan önce antrenmana giderken garip bir şekilde bunu hissetmiştim. Alışılmadık bir histi ve sabah çok kısa bir toplantı planlandı.
Saat sabah 8 civarıydı ve toplantı sadece 3-5 dakika sürdü. Karar verilmişti ve bu açık konuşmak gerekirse bu hepimiz için şok ediciydi.
Doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu, büyük şeyler başarabileceğimizi hissediyorduk. Daha uzun kalmak isterdik ama karar çoktan verilmişti.
Kulüp personeliyle harika bir ilişkimiz vardı. Bu durumun üstesinden gelmek kolay olmadı ve hala canımı acıtıyor.
Chelsea’ye pandemi ve Brexit dönemlerinde katılmıştık. Ardından kulübün sahibi el değiştirdi. Biz tesislerde çok güçlü ve birbirine çok sıkıca bağlı bir gruptuk.
Bu karar verildiğinde artık ailemiz gibi hissettiğimiz bu grubun dışındaydık.
Şimdi artık Bayern’deyim ve yeni bir meydan okuma için hazırım. Nisan’da Bayern Münih’e geldiyseniz ve tüm kupalarda iddianız varsa odaklanma probleminiz olamaz. Belli bir oyun sistemi oturtmaya çalışacağız ve tüm kupaları almaya çalışacağız”
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