Thom Haye ve Eliano Reijnders Endonezya şampiyonu oldular

Thom Haye ve Eliano Reijnders'in forma giydiği Persib Bandung, bu hafta sonu Endonezya şampiyonluğuna ulaştı. Heyecan dolu son haftanın ardından Persib galip geldi.

Endonezya Süper Ligi son ana kadar son derece heyecanlıydı. Borneo ve Persib, şampiyonluk için mücadele etti, ancak sonunda şampiyonluğu kazanan Persib oldu.

Persib, şampiyonluk heyecanı nedeniyle biraz zorlandı, çünkü kendi sahasında, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde bitiren Persijap'a karşı hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık bir beraberlikten öteye gidemedi.

Borneo ise rakibiyle daha az zorlandı: son maç haftasında Malut United'ı 7-1'lik skorla sahadan sildi. Böylece her iki kulüp de aynı puanda bitirdi.

Borneo ayrıca Persib'den daha iyi bir gol farkına sahipti: artı 43'e karşı artı 37. Ancak bu, Endonezya'da bir şey ifade etmiyor: orada sıralama, puan sayısından sonra karşılıklı sonuçlara göre belirleniyor.

Ve bu konuda Persib, Borneo'ya üstünlük sağladı. Persib, evinde Borneo'yu 3-1 yendi ve rövanş maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Böylece Persib, lig şampiyonluğunu kazandı.

Bu, kulüp ve taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Haye, Reijnders ve takım arkadaşları, çeşitli otobüslerle kutlama yapan mavi formalı taraftarların oluşturduğu bir denizden geçtiler.