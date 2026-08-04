Thijs Dallinga, Bologna'dan ayrılabilir: Üç ligden ciddi ilgi var

Thijs Dallinga büyük ihtimalle Bologna formasıyla son resmi maçına çıktı. Voetbal International'ın haberine göre kulüp, golcünün geçici ya da kalıcı ayrılığı için yeşil ışık yaktı ve bir çözüm arıyor.

Dallinga, 2024 yazında Toulouse'dan 16 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer olmuştu. 26 yaşındaki Groningenli oyuncu, burada 86 maçta 37 gol ve 8 asistle oldukça başarılı bir performans sergilemişti.

Fransa'nın aksine Dallinga, İtalya'da ilk 11'in değişmez ismi olamadı. Büyük rakibi Santiago Castro, özellikle büyük maçlarda neredeyse her zaman tercih edilen isim oldu.

Buna rağmen Dallinga, Rossoblù formasıyla çoğu sonradan oyuna girerek 80 maça çıktı. 12 gol ve 8 asistle yine de hücum katkısı vermeyi başardı.

Stadio Renato Dall'Ara'da 2028'in ortasına kadar devam eden sözleşmesine rağmen Dallinga'nın artık ayrılmasına izin veriliyor. Hollandalı oyuncu hem kiralanabilir hem de bonservisiyle satılabilir.

Voetbal International, LaLiga ve Bundesliga'dan kulüplerin Dallinga'yı ikna etmek için şimdiden "ciddi adımlar attığını" yazdı. Serie A'nın orta sıra ekipleri de oyuncuyla ilgileniyor. İspanya'da Dallinga'nın adı daha önce Valencia ile anılmıştı.

Dallinga'nın rakibi Castro, Arjantinli oyuncu için 35 milyon euro ödeyen AS Roma'ya transfer olarak Bologna'dan ayrıldı. Artem Dovbyk ise ters yönde hareket etti. Ukraynalı oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.



