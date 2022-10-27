Thierry Henry, Zinedine Zidane'ın eski kulübü Juventus'tan ziyade Fransa Millî Takımı'nın hocası olmayı beklediğine inanıyor.

Zidane'ın adı Juve ile geçiyor

Henry, onun Fransa'yı beklediğine inanıyor

Efsanevi hoca, saha kenarına dönme konusunda alay etti

NE OLDU? Juventus, salı gecesi dokuz yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamadı ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin üzerindeki baskı büyük. İtalyan teknik direktör, Serie A'da sekizinci sırada yer alan Yaşlı Kadın ile kötü bir performans sergiliyor ve bazı kişileri, Zidane'ın onun yerine geçmesi için çağrı yapıyor. Henry ise bu fikre katılmıyor ve eski takım arkadaşının millî takım işi için beklediğini öne sürüyor.

NE SÖYLENDİ? Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra CBS Sports'a konuşan Henry şunları söyledi:

“Zizou (Zidane) Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Zizou (Juventus gibi bir kulübe gidebileceğini) kanıtladı. Büyük bir kulüpte kazanabileceğini kanıtladı. Bence Juve'ye gitmeyecek. Sanırım millî takımı (Fransa) bekliyor. O yüzden oraya gitemeyecek.

"Oraya (Juventus) gideceğini sanmıyorum. Bence tek bir şeyi ve tek bir şeyi bekliyor. Milli takım. Real Madrid ile üç Şampiyonlar Ligi kazandı. Neden başka kulüplerle uğraşsın ki? Zizou'nun bunu yapmak isteyeceğini sanmıyorum ama bu sadece benim tahminim. Belki o gitmek ister. Ama milliî takımı beklediğini görebiliyorum ve bu çok mantıklı."

BÜYÜK RESİM: Mayıs 2021'de Real Madrid'den ayrıldığından beri işsiz olan Zidane, kısa süre önce teknik direktörlüğe dönmeye yakın olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı açıklamadı. "Yakında" döneceğini söyleyen Zidane, gazetecilere ne olacağını görmek için beklemeleri gerektiğini söyledi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty Images

ZIDANE'I NE BEKLİYOR? Paris Saint-Germain de Zidane için bir hedef olarak tartışılırken efsanenin nereye gideceğini sadece zaman gösterecek.