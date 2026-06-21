"Thiaw krizin merkezinde"... Senegal, "çetrefilli meseleyi" nihayet çözdü

Senegalli teknik direktör Babi Thiaw, Senegalli Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi etrafında dönen tartışmaları sonlandırdı ve 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Norveç ile oynanacak kritik maçın arifesinde nihai bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.

45 yaşındaki Thiaw, Pazar akşamı düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Anlaşma sağlandı. Süreç uzun sürdü, ancak şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki bu hiçbir zaman bir para meselesi değildi, bir ilke ve saygı meselesiydi.”

Atanmasından bu yana resmi bir sözleşme imzalamadan takımı yöneten Senegalli teknik direktör, “Bazı sorunların ortaya çıktığı doğru, ancak ister oyuncular, ister teknik ekip, ister federasyon, ister şahsım olsun, hepimiz yarınki maça odaklanıyoruz; en önemlisi bu” diye ekledi.

Kampta gerginlik

Thiaw’ın açıklamaları, “Aswad al-Tiranga” kampında hüküm süren gergin bir atmosferin ortasında geldi. Konaklama koşulları ve oyunculara sunulan yemeklerin düzensizliği konusunda sert eleştiriler yükseldi ve bu durum Senegalli heyet içinde bariz bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

Thiaw’ın sözleşmesi konusu, özellikle Salı günü şafak vakti başlayacak olan Norveç ile oynanacak kritik maçın yaklaşmasıyla birlikte, Senegalli Futbol Federasyonu içinde en acil sorunlardan biri olarak öne çıktı.

Kritik Maç

Senegalli milli takım, ilk turdaki sonucun ardından turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışıyor. Bu maç, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselme mücadelesinde kaderini belirleyebilir.

Senegal milli takımının teknik ve idari kadrosu üzerindeki baskıların artmasıyla birlikte, tüm gözler Thiou’nun idari krizleri aşma ve teknik konulara odaklanma becerisine çevrilmiş durumda.