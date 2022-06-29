Thiago Silva'dan Neymar'a transfer tavsiyesi: "Chelsea'ye gitmelisin"

Yıldız kanat oyuncusu, özellikle kulübün Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi elenmesinden sonra sık sık yuhalandı.

Thiago Silva, yakın arkadaşı Neymar'ı Chelsea'ye davet ediyor. Neymar'ın Paris Saint-Germain'den ayrılması muhtemel.

GOAL, kabul edilebilir bir teklif yapılırsa PSG'nin yaz transfer döneminde Neymar'ı satmaya açık olduğunu doğruluyor ancak Brezilyalı yıldız kulüpten ayrılma konusunda tereddüt ediyor.

Chelsea, Neymar'ı ekonomik olarak karşılayabilecek dünyadaki birkaç kulüpten biri ve bir kanat oyuncusu arıyorlar. Thiago Silva da milli takımdan takım arkadaşını İngiltere'ye çağırıyor.

Ne söylendi?

Chelsea'ye katılmadan önce PSG'de Neymar ile oynayan Silva, Globo'ya "Chelsea'ye gitmesi gerekiyor" dedi. "PSG'den ayrılmak üzereyse, oraya gitmeli.

"Eğer gerçekleşirse, beklenti mümkün olan en iyisidir. Neymar'ın yeteneği hakkında konuşmamıza bile gerek yok. Bunun yanında, o süper bir arkadaş.

"Umarım bu sadece haberlerde yer almaz. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum."

Neymar, PSG'den neden ayrılıyor?

Neymar, kulüp bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıramadığı için PSG taraftarlarından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Yıldız kanat oyuncusu, özellikle kulübün Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi elenmesinden sonra sık sık yuhalandı.

GOAL ayrıca Neymar'ın tavrının kulüp içinde eleştirildiğini de biliyor.

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