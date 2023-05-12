Thiago Silva çalkantılı bir sezonun ardından Chelsea'den ayrılmak ve gençlik kulübü Fluminense'ye geri dönmeyi düşünüyor.

Silva Chelsea'den ayrılmak istiyor

Şubatta sözleşme uzatmıştı

Gözler Fluminense'ye döndü

NE OLDU? Brezilyalı stoper, 2020 yazında Paris Saint-Germain'den Londra'ya taşınmasından bu yana Chelsea savunmasının ayrılmaz bir parçası oldu. O kadar etkiliydi ki, defans oyuncusu şubat ayında bir yıllık yeni sözleşme ile ödüllendirildi. Son kontrat, onu haziran 2024'e kadar Chelsea'ye bağlıyor.

BÜYÜK RESİM: Globo Esporte'ye göre Silva, Stamford Bridge'deki kalış süresini uzatma kararından pişmanlık duyuyor ve yaz aylarında Brezilya'daki Fluminense'ye dönmek istiyor. Brezilya ekibi, piyasada doğru hamleler yapıyor ve kısa süre önce eski Real Madrid sol beki Marcelo ile anlaştı.

Silva, eski millî takım arkadaşıyla yakın bir bağa sahip ve kariyerine 2007'de başladığı çocukluk kulübünde bir sezon daha oynamak için can atıyor.

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SIRADA NE VAR? Chelsea, cumartesi günü Stamford Bridge'de Premier Lig'de Nottingham Forest'a karşı mücadele edecek.