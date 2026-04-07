Real Madrid’in genç oyuncusu Tiago Betarş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı öncesinde kulübün efsanesi Raúl González’i geride bıraktı.

Real Madrid, kıta turnuvasının çeyrek final ilk maçında bu akşam Salı günü “Santiago Bernabéu”da ezeli rakibi Bayern Münih’i ağırlayacak; rövanş karşılaşması ise gelecek hafta Almanya’da oynanacak.

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün oynanacak maçta Betarş’ı ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi; böylece tarihi bir rekora imza atıldı.

İstatistiklerde uzman “Squawka” ağına göre Betarş, 18 yıl 247 günlük yaşıyla Real Madrid’de Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde maça ilk 11’de başlayan en genç oyuncu oldu ve 1996’dan beri geçerliliğini koruyan Raúl’ün rekorunu kırdı.

Neuer tarihi bir listeye katılıyor

Öte yandan “Opta” ağı, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’in takım formasıyla ilk 11’de 136. maçına çıkacağını ve böylece Barcelona’nın eski kaptanı efsane Lionel Messi’nin rekorunu yakalayacağını belirtti.

Neuer ve Messi, kıta turnuvasında tek bir takımın ilk 11’inde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde ikinci sırayı paylaşıyor.

Bu listenin zirvesinde, Real Madrid ile ilk 11’de 149 maça çıkan Iker Casillas yer alıyor.

Fransız “Stats Foot” ağına göre Neuer, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 69. maçına çıkacak ve Real Madrid’in eski yıldızı Karim Benzema’nın sayısını yakalayacak.

Listenin başında ise Real Madrid’in eski golcüsü Cristiano Ronaldo 85 maçla bulunuyor.

Öte yandan Belçikalı Vincent Kompany, Bayern Münih teknik direktörü olarak Temmuz 2024’te göreve başlamasından bu yana tüm kulvarlarda Bavyera devinin başında 100. maçına çıkacak.

