Theo Janssen, Vitesse'deki geleceği konusunda kararını verdi

Arnhem kulübü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Theo Janssen’in Vitesse ile bağlarını sürdüreceğini duyurdu. Eski orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon teknik kadronun danışmanı olarak görev yapmış ve önümüzdeki sezonda da bu görevini sürdürecek.

2027 yılının ortasına kadar sözleşmesini uzatan Janssen, teknik kadro içinde daha kapsamlı bir rol üstlenecek. Önümüzdeki dönemde Vitesse'nin A takım kadrosunun oluşturulmasında da görev alacak.

“Sarı-siyah ailesiyle daha uzun süre birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum,” diyen Janssen, kulübün web sitesinde sevinçini dile getirdi. “Bu görevde teknik süreçlere daha aktif bir şekilde dahil olacağım. Kulübün bana gösterdiği güveni çok takdir ediyorum. Kulüpteki diğer teknik ekip üyeleriyle birlikte önümüzdeki sezonlar için güçlü bir kadro oluşturacağız.”

Janssen’in coşkusu, genel müdür Joost de Wit tarafından da paylaşılıyor. “Theo, futbol konusunda engin bilgi ve deneyime sahip, tam anlamıyla bir kulüp adamıdır. Önümüzdeki yıl da bu niteliklerini Vitesse için kullanmaya devam edeceği için mutluyuz. Onun bu bağlılığıyla, gelecek için güçlü bir temel oluşturmak istiyoruz. Bu, hem Theo hem de kulüp için güzel bir adım.”

Janssen (44), oyuncu olarak yıllarca Vitesse'de forma giydi ve kulüpte yardımcı antrenör, gençlik antrenörü ve Jong Vitesse'nin teknik direktörü olarak da görev yaptı. Arnhem doğumlu Janssen, 2025 yılından bu yana İkinci Lig'de mücadele eden amatör kulüp De Treffers'in baş antrenörlüğünü yürütüyor.

Vitesse'li Janssen, antrenörlük görevinin yanı sıra NOS ve De Oranjezomer'da da düzenli olarak yer almaktadır. Bu rolünde, Dünya Kupası sırasında Hollanda milli takımının maçlarını ve diğer karşılaşmaları analiz etmektedir.