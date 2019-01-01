TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldığını duyurdu.
MHK listesinde yer alan üyelerin görevleri belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili: Mustafa Çulcu
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu
Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen
Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu
3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen
5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır
7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak