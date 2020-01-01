TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayımladı

Protokolde "Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir" ifadesi dikkat çekiyor.

Futbol Federasyonu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayımladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan ligler 12 Haziran'da başlayacak. Futbolun dönüşüne dair önerileri barındıran protokolün ilk kısmını daha önce yayımlayan TFF, bu protokolün tamamını kamuoyuyla paylaştı.

4 bölüme ayrılan prokolde Genel Prensipler, Hazırlık Dönemi, Pozitif Test Senaryosu ve Müsabaka Dönemi ana başlıklarında öneriler sıralanıyor.

Daha fazla takım

Rehberde, genel maç operasyonuna dair şu öneriler dikkat çekiyor:

"1. Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir

2. Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır

3. Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir

4. Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir *

5. Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir **

6. Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olmalıdır

7. Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır

8. Atılan ve artık kullanılmayacak malzemelerin toplandığı ayrı bir çöp bidonu olmalıdır

9. Atılan ve tekrar kullanılacak malzemelerin toplandığı ayrı bir kutu olmalıdır

10. Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olmalıdır

11. Yedek kulübesinde olmayan ekip çalışanlarının maç öncesi ve sonrası sahaya çıkması önerilmez

12. Saha kenarındaki tüm çalışanların (Güvenlik, paramedik vb) sosyal mesafeye uyması gerekmektedir

13. Saha kenarındaki tüm çalışanlar maske takmalıdır

14. Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır

15. Maç sonrası çıkışlar ve tedbirler maç öncesi giriş sırasındaki gibi olmalıdır

16. Maç sonrası stadyum, boşaltıldıktan sonra ev sahibi Tesis Müdürü koordinasyonunda temizlenmelidir

17. Maçtan bir gün sonra tüm stadyum tekrar dezenfekte edilmelidir"

Rehberin tamamına erişim sağlanabiliyor

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

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Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur."

Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını görüntülemek için bu linke tıklayabilirsiniz.