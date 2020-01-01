TFF derbinin faturasını 10 kişiye kesti
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Volkan Kazak ve Deniz Türüç tedbirli, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.Galatasaray'da ise Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş, Mert Çetin tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Derbide kırmızı kart gören Younes Belhanda ise TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'ye sevk ettiği isimler arasında bulunmadı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.