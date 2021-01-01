TFF Başkanı Özdemir açıkladı! Süper Lig maçlarına seyirci alınacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda önemli bulundu. Özdemir, finansal limitleri aşan kulüplere puan silme cezasına varan yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Nihat Özdemir neler söyledi?

1 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndaki ikinci yılımı dolduracağım. Salgın oldu, kurlarda hareketlilik yaşandı. Takımların harcama limitleri diye yeni bir konuya girdik. Takımlarımızın tamamını denetim altına almak için yola çıktık.

Her transfer döneminin başında transfer limitlerini açıkladık. Herkes 'Bu takım neden bu kadar çok transfer yapıyor, nasıl yapıyor?' dedi. Bir takımımız 18 transfer yaptı, sonra transfer sayısını 22'ye çıkardı.

Galatasaray ve Beşiktaş da transferler yaptı. Bunların hepsini yaparken, bize beyan ettikleri mali yapıları inceleyip değerlendirdik ve oyuncuların lisanslama işlemlerini gerçekleştirdik.

Transfer limitini aşan takımlara puan silmeye kadar varan cezalar vereceğiz. Pandemi dönemi ve kur artışı takımların maddi kayıp yaşamasına neden oldu.

1 Nisan'dan sonra maçlara seyirci alınacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçların seyircisiz oynanacağını sonrasında ise Sağlık Bakanlığı ile toplantı yapılıp karar verileceğini açıkladı.

"Biz bu yolda sadece federasyon olarak bir karar alıp yüreyemiyoruz. Sağlık Kurulu ve onun içinde de salgın bölümü var. Onların kararları çok önemli. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz.

Bugünkü tabloya baktığımızda kırmızı olan Karadeniz Bölgesi var. Bunun yanında İstanbul var. Herhangi bir şekilde seyircili oynatmayı kolay görmüyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile de yaptığımız istişarelerde maçları 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan tarihinde Sağlık Bakanımız ile bir görüşme yapacağız.

Aşılama durumu ve vaka sayıları ne durumdadır. Ona göre karar vereceğiz. Nisan ayından sonra maçların seyircili oynayıp oynayamayacağımızın kararını federasyon kendi başına alamaz.

Ama bir şeyi çok istiyorum: 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak. UEFA da bunu çok istiyor.

İnşallah 1 Nisan'daki toplantıda alacağımız kararlardan bir tanesi de Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak olacak. HES Kodu ve test zorunluluğu getirebiliriz."