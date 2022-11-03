TFF Başkanı, farklı ülkelerden hakemlerin Süper Lig'de görev yapmasıyla ilgili son noktayı koydu ancak VAR'a açık kapı bıraktı.

Büyükekşi hakemlerin eleştirilmesine İngiltere örneğiyle yanıt verdi

Yabancı hakem değişimi konusunda bazı ülkelerle yazıştıklarını söyledi

Ancak yeterli sonuç alamadıklarını belirtti

NE OLDU? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, zaman zaman hakemlerin formsuz maç çıkardıklarını ancak yabancı hakem konusunun gündemde olmadığını söyledi. Ancak VAR için yabancı hakem getirebileceklerini belirten Büyükekşi, "Yüzde yüz sıfır hata mümkün değil" dedi.

NE SÖYLENDİ? AA canlı yayınında konuşan Büyükekşi şunları söyledi: "Zaman zaman hakemlerimizin formsuz olduğu maçlar oluyor. En çok üzüldüğüm maç alt liglerden yaklaşık daha sonra kameralardan tespit edildi."

"Bizim şu anda orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Hakemlerimiz bizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Şu anda bazı oyuncular nasıl Erasmus'da bizi temsil ediyor. Bazı ülkelerle yazışıyoruz. Bazı maçlarda hakem değişimi olabilir. Ama bir hakem değişimi olursa olur dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadı."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? "VAR hakemiyle ilgili sayıyı 12'den daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Bizim 22-23 Süper Lig hakemimiz var. VAR'da 12 tane var. Bir de birinci ligde de var. Oradaki hakem sayımızı da artırırsak, Kasım ayında devre arası olacak. Bir takım talepler olabilir. Şu anda bazı ülkelerle yazışıyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleriyle, bazı VAR hakemi getirebiliriz. Önemli olan sayıdan çok kalitesinin yüksek olması. Bunları da değerlendiriyoruz."

"Amacımız en iyisini yapmak. Yüzde yüz sıfır hata mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor."

HAKEMLERİN ELEŞTİRİLMESİ HAKKINDA NE DEDİ? "Pazartesi günü Londra'daydım. İngiltere Premier Lig CEO'su ile bir araya geldik. 'Maçtan sonra kulüp başkanları hakem hakkında konuşur mu?' dedim. 'Hayır, böyle bir şey olamaz' dedi. 'Teknik direktörler konuşur mu? dedim, 'Konuşurlarsa ağır ceza alırlar' dedi"