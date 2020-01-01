TFF 1. Lig'deki ilk 4 haftalık fikstür açıklandı
TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da yeniden başlatılacağını daha önceden resmen duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, ilk 4 haftalık fikstürü de açıkladı.
İlk 4 haftanın maç programı şöyle:
29. HAFTA
19 Haziran Cuma
20:00 | Giresunspor - Adanaspor
20:00 | İstanbulspor - Hatayspor
20 Haziran Cumartesi
17:30 | Keçiörengücü - Bursaspor
20:00 | BB Erzurumspor - Eskişehirspor
20:00 | Balıkesirspor - Menemenspor
21 Haziran Pazar
17:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
20:00 | Altay - Akhisarspor
22 Haziran Pazartesi
20:00 | Adana Demirspor - Osmanlıspor
30. HAFTA
26 Haziran Cuma
20:00 | Bursaspor - Adanaspor
20:00 | Altınordu - Keçiörengücü
27 Haziran Cumartesi
17:30 | Osmanlıspor - BB Erzurumspor
17:30 | Eskişehirspor - Altay
20:00 | Menemenspor - Boluspor
20:00 | Adana Demirspor - Giresunspor
28 Haziran Pazar
17:30 | Hatay - Balıkesirspor
20:00 | Fatih Karagümrük - İstanbulspor
20:00 | Akhisarspor - Ümraniyespor
31. HAFTA
30 Haziran Salı
17:30 | Keçiörengücü - Menemenspor
20:00 | Adanaspor - Altınordu
20:00 | Giresunspor - Bursaspor
1 Temmuz Çarşamba
17:30 | Boluspor - Hatayspor
20:00 | BB Erzurumspor - Adana Demirspor
20:00 | Altay - Osmanlıspor
2 Temmuz Perşembe
17:30 | Ümraniyespor - Eskişehirspor
20:00 | İstanbulspor - Akhisarspor
20:00 | Balıkesirspor - Fatih Karagümrük
32. HAFTA
4 Temmuz Cumartesi
20:00 | Menemenspor - Adanaspor
20:00 | Bursaspor - Altınordu
5 Temmuz Pazar
17:30 | Hatayspor - Keçiörengücü
17:30 | Giresunspor - BB Erzurumspor
20:00 | Osmanlıspor - Ümraniyespor
20:00 | Adana Demirspor - Altay
6 Temmuz Pazartesi
17:30 | Fatih Karagümrük - Boluspor
20:00 | Akhisarspor - Balıkesirspor
20:00 | Eskişehirspor - İstanbulspor