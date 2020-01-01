1. Lig

TFF 1. Lig'deki ilk 4 haftalık fikstür açıklandı

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TFF
TFF, 19 Haziran'da başlayacak olan sezonun kalan bölümü için 29, 30, 31 ve 32. hafta fikstürlerini duyurdu.

TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da yeniden başlatılacağını daha önceden resmen duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, ilk 4 haftalık fikstürü de açıkladı.

İlk 4 haftanın maç programı şöyle: 

29. HAFTA

19 Haziran Cuma

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    20:00 | Giresunspor - Adanaspor

    20:00 | İstanbulspor - Hatayspor

    20 Haziran Cumartesi

    17:30 | Keçiörengücü - Bursaspor

    20:00 | BB Erzurumspor - Eskişehirspor

    20:00 | Balıkesirspor - Menemenspor

    21 Haziran Pazar

    17:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

    20:00 | Boluspor - Altınordu

    20:00 | Altay - Akhisarspor

    22 Haziran Pazartesi

    20:00 | Adana Demirspor - Osmanlıspor

    30. HAFTA

    26 Haziran Cuma

    20:00 | Bursaspor - Adanaspor

    20:00 | Altınordu - Keçiörengücü

    27 Haziran Cumartesi

    17:30 | Osmanlıspor - BB Erzurumspor

    17:30 | Eskişehirspor - Altay

    20:00 | Menemenspor - Boluspor

    20:00 | Adana Demirspor - Giresunspor

    28 Haziran Pazar

    17:30 | Hatay - Balıkesirspor

    20:00 | Fatih Karagümrük - İstanbulspor

    20:00 | Akhisarspor - Ümraniyespor

    31. HAFTA

    30 Haziran Salı

    17:30 | Keçiörengücü - Menemenspor

    20:00 | Adanaspor - Altınordu

    20:00 | Giresunspor - Bursaspor

    1 Temmuz Çarşamba

    17:30 | Boluspor - Hatayspor

    20:00 | BB Erzurumspor - Adana Demirspor

    20:00 | Altay - Osmanlıspor

    2 Temmuz Perşembe

    17:30 | Ümraniyespor - Eskişehirspor

    20:00 | İstanbulspor - Akhisarspor

    20:00 | Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

    32. HAFTA

    4 Temmuz Cumartesi

    20:00 | Menemenspor - Adanaspor

    20:00 | Bursaspor - Altınordu

    5 Temmuz Pazar

    17:30 | Hatayspor - Keçiörengücü

    17:30 | Giresunspor - BB Erzurumspor

    20:00 | Osmanlıspor - Ümraniyespor

    20:00 | Adana Demirspor - Altay

    6 Temmuz Pazartesi

    Haberin devamı aşağıda

    17:30 | Fatih Karagümrük - Boluspor

    20:00 | Akhisarspor - Balıkesirspor

    20:00 | Eskişehirspor - İstanbulspor

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